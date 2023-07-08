مشاعل الفارس وفاطمة عبد القادر.. مواهب سعودية تصنع بصمة في عالم الأزياء الراقية بباريس

في إطار سعي هيئة الأزياء في السعودية لتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية في المناسبات العالمية للأزياء، وتأكيدها على ما تشهده المملكة من تطور غير مسبوق في عالم الأزياء والموضة أتاحت هيئة الأزياء فرصة استثنائية مميزة للمواهب السعودية المبدعة ضمن برنامج 100 براند سعودي للمشاركة في أسبوع الموضة في باريس، الذي يعد من أهم الأسابيع العالمية في عالم الأزياء.

واتجهت أنظار رواد الموضة والأزياء من المشاهير والمصممين والمصممات في عالم الأزياء والموضة على المستوى العالمي، لاستكشاف ما يقدمه المبدعون والمبدعات السعوديون، بمشاركة ما يقارب من 50 علامة تجارية من إبداعات المصممين والمصممات المشاركين في برنامج 100 براند سعودي، والذين شاركوا في معرض الأزياء والملابس الجاهزة الذي احتضنته باريس منذ عدة أيام.

وتستكمل الآن هيئة الأزياء مشاركة برنامج 100 براند سعودي في أسبوع الموضة في باريس، من خلال مشاركة نخبة من المصممين والمصممات في أسبوع "الأوت كوتور"الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس، والذي سيتضمن إقامة عدد من العروض للمصممين والمصممات السعوديين أمام الزوار المدعوين خلال هذا الحدث.

العلامات السعودية المشاركة في COUTURE FINE JEWELLERY

وفقا لحساب هيئة الأزياء فإن نخبة من المواهب السعودية الإبداعية ضمن برنامج 100 براند سعودي تشارك في أسبوع الكوتور لمصممي فئة الأزياء الراقية والمجوهرات (COUTURE FINE JEWELLERY) الذين سيعرضون إبداعاتهم الاستثنائية المتنوعة من الأزياء والمجوهرات، في هذا الحدث العالمي المتميز.

ابتداء مع مجوهرات "لودا" (Luda Jewellery) العلامة المتميزة التي أنشأتها المصممة خلود عرب، إحدى أبرز العلامات السعودية المتخصصة بالمجوهرات، حيث أثبتت المصممة من خلالها بأن الإبداع لا سقف له، خاصة وأن مصدر إلهامها الكبير كمصممة مجوهرات البحث عن التفاصيل الملهمة من الماضي والمستقبل، حيث تستوحي المملكة حاضرها من التراث وتمضي في مسيرتها قدما وراء الأحلام والطموحات.

مواهب سعودية تصنع بصمة في عالم الأزياء الراقية

فاطمة عبد القادر

تميزت المصممة السعودية "فاطمة عبد القادر" مؤسسة العلامة السعودية Fatima Alabdulqader بتصاميمها الإبداعية اللافتة وبصمتها الخاصة بعالم الأزياء الخاصة بالعروس وتحديداً فساتين الزفاف.

وتعد من أبرز المصممات السعوديات اللواتي تميزن بتقديم تصاميم إبداعية متنوعة لفساتين الزفاف، تميزت بتفاصيلها اللافتة من التطريزات والرسومات أو النقوشات الناعمة وبأقمشتها الفاخرة والأنيقة، التي تمنح اطلالة العروس طابعاً فخما وأنثويا في الوقت نفسه.

يوسف أكبر بتصاميم خلابة ولافتة

تقدم علامة "Yousef Akbar" التي أسسها المصمم السعودي المبدع يوسف أكبر تصاميم متنوعة وفق خطوط الموضة والملابس الجاهزة العصرية، مع الاهتمام بالإطلالة الأنيقة والأنوثة اللافتة والشعور بالراحة.

وتتميز تصاميمه بالأحجام والمبالغة بالتطريزات العصرية التي تمتزج بروح ثقافية ذات هوبة عربية.

مشاعل الفارس بتصاميم دراماتيكية وحالمة

تكشف علامة الأزياء السعودية الأنيقة Mashael Al Faris إبداعات المصممة السعودية "مشاعل الفارس" من خلال التصاميم الأنثوية الرائعة التي تبتكرها، بتشكيلاتها المتنوعة ما بين تصاميم فساتين السهرة والزفاف الراقية التي تمزج بين الأنوثة والرقي، والتي تتميز باهتمامها باختيار الخامات ذات الجودة العالية، والتركيز على تفاصيل صنع القطعة، لتظهر فخامتها التي عادة ما تتسم بأسلوب دراماتيكي ورومانتيكي مميز يتسم بالأنوثة العالية والتفاصيل الدقيقة.