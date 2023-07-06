من وحي الأحلام "جورج حبيقة" يرفع مستوى الأناقة العربية في أسبوع باريس للموضة

قدمت دار جورج حبيقة تحت إشراف المصمم اللبناني المبدع ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة جديدها من الأزياء الراقية الخاصة بموسم خريف وشتاء 2023-2024.

حملت هذه المجموعة عنوان "حلم"، وهي تأتي أشبه باحتفال للحواس يوقظ حلما نابضا بالألوان يزينه أمل بمستقبل مشرق.

تميزت المجموعة الجديدة التي قدمت في تصاميم عصرية وكلاسيكية بلمسة شرقية حالمة ، واتسمت بالتجدد والعصرية عاكسة أفكارا خلاقة ومبتكرة لم نعتد رؤيتها من قبل من مصمم العلامة.

وشاركت الممثلة الصينية العالمية "فان بينجبينج" Fan Bingbing في هذا الحلم حيث سحرتنا بإطلالة من نسج الخيال بدت وكأنها من أميرات القصص الخيالية.

إطلالات مطرزة مزجت بين العصرية والأسلوب الكلاسيكي من جورج حبيقة

تلونت التصاميم الفاخرة بالتدرجات الباستيلية الناعمة والأنثوية، وقد تم تنفيذها بأرقى أنواع الأقمشة مثل الحرير، ساتان دوشيس، الأورغانزا، التافتا، الموسلين كريبون، والكريب جورجيت.

وهي تزينت بدورها بتطريزات الورود، وأزهار التوليب، والأغصان، والفراشات التي تستحضر الطبيعة مصدر الإلهام الدائم للدار.

كما تزينت التصاميم أيضاً بأنسجة مخملية فخمة، وبتلات ثلاثية الأبعاد، مع تموجات من الأورغانزا بالإضافة إلى حبيبات الكريستال، والريش، واللآلىء التي تمّ تثبيتها على التصاميم بحرفية عالية استوفت شروط التعقيد والصعوبة لأزياء الأوت كوتور الفاخرة.

اللون الأزرق الراقي يرسم تصاميم أخاذة وتعاون الأب وابنه يؤتي بثماره

كشف الثنائي جورج وجاد حبيقة، اللذان يتوليان مهام الإدارة الإبداعية في الدار، أن تنفيذ هذه المجموعة يأتي تكريما لقوة الأحلام. فقد أرادا تقديم تصاميم تجسد جوهر الأمل والتفاؤل الذان ينبعثان عن طريق الأحلام، عبر استخدام الألوان والخطوط التي تلهم الفرح والسعادة، وحرصا على أن تشكل هذه التصاميم احتفالا بالأنوثة والأناقة من خلال جعل النساء يشعرن بالثقة والجمال بتصاميمهن.

كما تستحضر هذه المجموعة إحساسا بالرومانسية والأنوثة والترف من خلال أثوابها المنسدلة المزينة بتطاريز دقيقة تجسد المهارة الحرفية لفريق العمل في مشاغل دار جورج حبيقة.

وهي تبث الحياة في الأحلام الملونة من خلال التدرجات الباستيل بين وردي ناعم، ليلكي هادىء، أزرق رقيق وتدرجات الأخضر. ولا تكتمل هذه اللوحة إلا مع الألوان الأنيقة التي تشكل منها هذا الفستان الراقي باللون الليلكي الناعم مع التطريز الدقيق والمستوحى من الخطوط العشوائية للأزهار والنقشات الأنثوية اللطيفة.

على خطى باقي دور الأزياء الراقية الأبيض يسيطر على الإطلالات الأنثوية

كما تألقت العارضات أيضا بفساتين باللون الأبيض النقي الذي رافق الإطلالات لتبدو أكثر أناقة ولتبرز خطوط الخياطة الأنيقة والمتقنة، كما نسقت الفساتين أيضا مع تفاصيل الريش "ريش النعام" الراقي ليزيد من الأنوثة والحيوية في الإطلالات المستوحاة من امرأة جورج حبيقة.

ظهور خاص لـ"فين بانجبانج"

أطلت النجمة ذات الملامح الآسيوية المميزة خلال عرض جورج حبيقة بإطلالة فاخرة باللون الأزرق السماوي المميز مع حزام من التول والأورجانزا الناعم. وبفستان بقصة "إسيميتريكال" أوف شولدر وأقراط أذنين على شكل اليعسوب لتكمل المجموعة الراقية وحي المجموعة المستوحاة من الطبيعة.