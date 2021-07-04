عروس البوابة: لماذا يجب أن تختاري مجوهراتك من الزمرد والالماس؟

يبدو أن الزمرد الأخضر النابض بالحياة يخلق علاقة مثالية مع طاقة تبريد الماس. تتوسع أحجار الزمرد وتفرح بقدرات شابة وهادئة إلى حد ما. أما الالماس فلديه وهج مهيب وجودة فاخرة ...

ولكن من الأحجار الكريمة المفضلة لدى كليوباترا إلى مجوهرات مهراجا وجواهر "جاكي كينيدي" للخرز والماس - ما الذي يجعل الزمرد مميزًا للغاية؟

وما الذي يجعل الصلة بين الزمرد والالماس فريدة من نوعها؟ بينما كنا نستكشف طاقة الماس بالتفصيل ، دعونا نلقي نظرة فاحصة على الزمرد. هذا قد يساعدنا على فهم واحدة من مجموعة الأحجار الكريمة الأكثر شعبية في تاريخ المجوهرات - الصلة بين الزمرد والالماس.

الزمرد في اللغة السنسكريتية يعني " الخضرة المتنامية". وجاء اسم الزمرد من الكلمة اليونانية للأخضر smaragdus. وصفها أرسطو بأنها الحجر الذي يجلب النصر ويساعد المرء على النجاح في مهنته المختارة ، لذا فإن قائمة الصفات المنسوبة إلى الزمرد وفيرة مثل لونها الأخضر النابض بالحياة.

كان الزمرد محبوبًا في مجموعة متنوعة من الثقافات لفترة طويلة جدًا. تعود أول سجلات استخدام الزمرد إلى 4000 قبل الميلاد ، ولا يكاد يكون هناك ثقافة رئيسية على الأرض لا تثني أو تنسب صفات فريدة إلى هذه الأحجار الكريمة الجميلة.

ما هو معنى الزمرد؟

الزمرد هو واحد من الأحجار الكريمة الأربعة الثمينة، (الماس ، والياقوت والزفير.)

مقارنة مع الزفير الذي يساوي 9 على مقياس صلابة موس ، الزمرد هو أنعم من الأحجار الكريمة الأربعة الثمينة (من 7.5 إلى 8).

هذا قد يفسر الميل إلى اختيار الزمرد مع الالماس (وهو أقوى من جميع المواد على الأرض (10 على مقياس موس). ومع ذلك ، فمن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن بالقيراط يعتبر الزمرد أكثر قيمة من الالماس .

لذا ، تبدو مجموعة الزمرد والالماس مثل شراكة مفيدة ومتناغمة ، أليس كذلك؟

الزمرد هو التنوع الأخضر للبريل ، الذي يأتي في العديد من الألوان . إذا كان البريل أكثر زرقًا من اللون الأخضر ، فهو زبرجد ؛ إذا كان يحتوي على لون وردي أكثر ، فهو مورغانيتي).

من أين تأتي أحجار الزمرد؟

في الأزمنة القديمة جاء معظم الزمرد من الهند ومصر. اليوم ، تأتي غالبية الزمرد من كولومبيا وزامبيا. يمكن العثور على الزمرد أيضا في النمسا وألمانيا، وروسيا، والصين، والنرويج، واسبانيا، والعديد من البلدان الأخرى.

من المهم التمييز بين الزمرد الطبيعي والأخرى التي صنعها الإنسان (تسمى أيضًا الزمرد المصنوع في المختبر أو المصنوع صناعياً).

ما هي الخصائص المحددة للزمرد؟

كان ينظر إلى الزمرد كرمز للإخلاص في العديد من الثقافات ، وكذلك اعتاد على التعبير عن الحب والتفاني. كان يستخدم أيضا عادة في خواتم الخطبة . هذا بالتأكيد يفسر أكثر قليلا من الاتصال بين الزمرد والالماس !

وهنا بعض من الخصائص الأكثر شعبية تعزى إلى هذه الأحجار الكريمة الجميلة:

الزمرد:

يحسن البصر

يهدئ الجهاز العصبي

يحمي من نوبات

يعزز الصدق والثقة

يجذب الحظ الجيد

يزيد من الرفاهية

يذوب السلبية

يعيد الأمل

يجلب الانسجام

الزمرد يمثل شهر مايو (الشهر الخامس) ، ويعتبر حجر الأساس للعلامة الفلكية من برج الثور وعلامة البروج الصينية من الماعز.

الزمرد هو أيضا حجر الميلاد لأولئك الذين ولدوا يوم الثلاثاء أو الخميس حيث أنه يمثل طاقة هذين اليومين من الأسبوع.

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