عروس البوابة: نصائح لخفض تكاليف أزهار حفلات الزفاف

مع ارتفاع متوسط ​​أسعار حفلات الزفاف هذا الصيف، يبحث الأزواج باستمرار عن طرق لإنفاق أموالهم بشكل أكثر حكمة. ومن أكثر الطرق التي تعتبر نقطة توفير كبيرة هي زهور حفلات الزفاف ...

يمكن أن تخلق الأزهار الرائعة أجواءً مذهلة ليومك الكبير، ولكن من المحتمل أن تأتي هذه الباقات المورقة بسعر مثير للإعجاب بنفس القدر. في حين أن الباقات والترتيبات الفخمة رائعة، إلا أن هناك الكثير من الطرق البسيطة لخفض التكاليف في ميزانية الأزهار الخاصة بك.

نصائح لخفض تكاليف أزهار الزفاف:

وفر المال على زهور الزفاف دون المساومة على مظهر مناسبتك:

اختر الأزهار الموسمية. على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على نقل الزهور المفضلة لديك على مدار العام، إلا أن التمسك بالزهور المزروعة محليًا يمكن أن يساعد في توفير دولارات كبيرة .

كن صادقا بشأن ميزانيتك. تأكد من مناقشة ميزانيتك ورؤيتك مع أي بائع زهور محتمل تقابله. إذا ناقشت الأسلوب والألوان والزهور المفضلة ولكنك أهملت التحدث عن المال، فقد ينتهي بك الأمر إلى الوقوع في حب زهور الزفاف التي لا يمكنك تحمل تكلفتها .

اختيار الوقت المناسب. إن إقامة حفل زفافك خلال موسم الكريسماس أو بعد أي عيد مباشرة يعني أنك لن تضطر إلى دفع الكثير من المال لترتيبات الاحتفال. عادةً ما تكون الفنادق مزينة بالفعل، مما يوفر لك مال الزينة .

تجنب شهر شباط/ فبراير. إذا كان هناك شهر واحد عليك تجنبه ليوم زفافك فيما يتعلق بالزهور، فهو شهر فبراير. لا يقتصر الأمر على وجود عدد أقل من الزهور في الموسم ، ولكن أسعار الزهور ترتفع سنويًا بسبب عيد الحب .

التزم بالشكل الطبيعي. قم بإنشاء ترتيبات يمكنك استخدامها مرارًا وتكرارًا عن طريق نقل الأعشاب والزهور والنباتات الأخرى من متجر البستنة المحلي إلى حاويات ملفتة للنظر أو قم بدمج الأغصان والأوراق وأوراق الشجر الأخرى في ترتيباتك لإضافة العمق والملمس .

تمسك بالميزانية. هناك زهور جميلة غير مكلفة يمكن استغلالها لعمل تنسيقات رائعة. لفترة طويلة ، كانت هذه الأزهار مكروهة من قبل العرائس واعتبرت مبتذلة ، لكن بائع الزهور الجيد يمكنه أن يجعل هذه الزهور تتألق حقًا. اختاري الألوان أحادية اللون مع باقات الزهور معًا بإحكام .

اختيار باقات صغيرة عملية. اختر باقات صغيرة وبسيطة لوصيفات العروس ثم أعد استخدام الأزهار في حفل الاستقبال كزينة لطاولات الضيوف، وما إلى ذلك.

الحفاظ على البساطة. تذكر أنك لا تدفع فقط مقابل الزهور، بل تدفع مقابل وقت بائع الزهور وبراعة صنعه. أكاليل الزهور ، القطع المركزية المعقدة ، والباقات فائقة التنظيم تستغرق وقتًا لترتيبها .

خيارات لطيفة لزينة حفل الزفاف غير الأزهار:

من أفضل الطرق لتقليل إنفاقك على الأزهار هو اختيار استخدام عدد أقل من الأزهار :

ضع في اعتبارك اختيار قطع مركزية غير الزهور. اختر نقطة محورية مختلفة للقطع المركزية الخاصة بك مثل الشموع أو الفوانيس أو المزهريات الكريستالية. يعني القيام بذلك أنه يمكنك تقليص تكلفة الزهور، مما يوفر لك أموالًا كبيرة .

فكر في الفاكهة. بديل آخر مثير للاهتمام لزهور الزفاف هو دمج الفواكه والخضروات في ترتيباتك. فكر في التفاح، والقرع، والخرشوف، والعنب، وما إلى ذلك. يعد استخدام الفاكهة طريقة رائعة لملء القطع المركزية بطريقة عملية، وهي تضيف حقًا اللون والعمق والأبعاد إلى الديكور الخاص بك .

اختر مكانًا رائعًا. في حين أن هناك العديد من الفوائد لاستضافة حفل الزفاف الخاص بك في فندق، إلا أن مساحات الحفل والاستقبال عادة ما تكون فارغة - مما يعني أنه يجب عليك إحضار الكثير من الديكور والزهور لإضفاء الحيوية على المكان. اختيار مكان به الكثير من السحر الطبيعي (مثل موقع تاريخي أو نزل ريفي جذاب أو حديقة زهور) يعني أن ضيوفك سيحصلون على الكثير من الأشياء الجميلة، ويمكنك الاستمتاع بالزهور بسهولة .

الشموع. تبدو الشموع الصغيرة والشموع المستدقة والشموع العمودية جميلة عند ترتيبها ببراعة على سطح الطاولة، يمكنك العثور على أوعية جميلة لترتيبها بطرق فنية .

تحديد قائمة المدعوين. يمكن أن يؤدي تقليل قائمة المدعوين إلى تقليل ميزانيتك بعدة طرق ، حتى بالنسبة للأزهار. المزيد من الضيوف يعني المزيد من الطاولات، مما يعني إنفاق المزيد من الأموال على القطع المركزية. يساعد الحفاظ على حفل الزفاف صغيرًا أيضًا في توفير النقود - حيث تتراكم هذه الباقات والأزياء بسرعة، حيث يجب إنشاؤها بشكل آمن حتى لا تنهار أثناء الحفل .

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