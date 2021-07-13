عروس البوابة: تعرفي على فوائد العقيق الترابي (كارنيليان)

يأتي العقيق الترابي في العديد من الألوان، أقواها اللون الأحمر والبرتقالي. كما هو الحال مع أي بلور أو حجر، هناك فوائد يمكن اكتشافها من خلال الاستخدام السليم...

في فنغ شوي ، يمكنك في كثير من الأحيان العثور على العديد من التمائم والمجوهرات المصنوعة من العقيق ، لأن لونها الترابي الغني وطاقة التأريض في حاجة إلى الكثير في أي منزل أو مكتب . حجر الكارنيليان Carnelian هو أيضا خيار ممتازة وبأسعار معقولة للمجوهرات فنغ شوي جيدة.

ما هو الشيء الخاص حول العقيق الترابي / الكارنيليان ؟

كارنيليان هو مقوٍ للطاقة ومثبّت للطاقة. على الرغم من أنه يزيد من تدفق الطاقة في أي مكان (أو لأي جسم) ، إلا أنه يفعل ذلك بطريقة سعيدة وهادئة. إنه حجر بهيج آمن للغاية في جوهره وينقل نفس الدفء والحماية والأمن الداخلي إلى محيطه.

تشبه طاقة العقيق ظهيرة دافئة مسالمة مليئة بالسعادة الحقيقية. طاقتها البهيجة لديها جودة مغذية ووقائية. كارنيليان لديه الشجاعة والثقة والإبداع في جوهره. يتم الجمع بين كل هذه الصفات في نوع من الهدوء والطريق.

من أين يأتي العقيق الترابي / الكارنيليان؟

تم العثور على كارنيليان في أماكن كثيرة في جميع أنحاء العالم. هذا يجعل هذا الحجر بأسعار معقولة جدا. يأتي معظم العقيق في السوق من الهند وبريطانيا وأيسلندا وبيرو.

ما هي خصائص فنغ شوي المحددة للكارنيليان ؟

الصفات الرئيسية للكارنيليان هي تنشيط وتأريض / توسيط. كما يتمتع كارنيليان بصفات وقائية ويمكنه أن يملأ المرء بالدفء والامتنان البهيج والسعادة البسيطة الحقيقية.

وهو حجر ينشط تدفق الفرد للطاقة الداخلية / الطاقة الجنسية وغالبا ما يوصى به للنساء.

يستخدم فنغ شوي العقيق لخصائصه المتعلقة بتنشيط الطاقة والوقاية. وغالبا ما تستخدم جنبا إلى جنب مع حجر السترين في ما يسمى شجرة جوهرة فنغ شوي للثروة ، فضلا عن مختلف الأساور والتمائم. يرتبط كارنيليان أيضا مع التدفق والوفرة .

ما هو نوع حجر الكارنيليان الذي يجب أن أختياره؟

بالاعتماد على احتياجاتك ، يمكنك اختيار أحجار العقيق المتدلي أو استخدام العقيق بأشكال مختلفة مثل القلوب ، والكرات ، أو منحوتات فنغ شوي محددة مثل بوذا والتنين وفينيكس والاندرين البط .

واحدة من أفضل استخدامات العقيق هو في المجوهرات. يمكن للمرء دائمًا الاستفادة من وجود هذا الحجر الدافئ والفرح والمنشط في سوار أو خاتم أو عقد، تتوفر تشكيلة مميزة لدى فان كليف إند آربلز. يمكن أن يخلق الكارنيليان نوعية رائعة من الطاقة عندما يقترن مع معظم حجارة اللون الأزرق الفاتح ، وخاصة العقيق الفيروز والأمازونتي والأزرق.

إذا لم تكن تفضل تماثيل مجوهرات فنج شوي، يمكنك فقط حمل حجر عقيق صغير في جيبك أو محفظتك أو ارتداء خاتم أو سوار منه. كما هو الحال مع أي بلورات وأحجار ، لا تنسى تطهير العقيق الخاص بك إذا كنت ترتديه في كثير من الأحيان.

أين أضع الكارنيليان حسب فنغ شوي؟

أفضل منطقة فنغ شوي باغوا لوضع الكارنيليان هو في قطاع الحب والعلاقات في المنزل أو المكتب . يمكن لاي قطعة من العقيق هنا أن تكون تعزيزًا رائعًا للطاقة الدافئة والمحبة والحسية. ثاني أفضل مكان في منطقة باغوا هي الشهرة . يمكنك أيضا وضع العقيق الخاص بك في منطقة المال فنغ شوي الخاص بك.

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