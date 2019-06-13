عروس مفعمة بالألوان.. الممثلة الهندية كيارا أدفاني تتألق في عدد مجلة فيمينا للزفاف (صور)

تعد "كيارا أدفاني" إحدى نجمات بوليوود اللاتي دائمًا ما يلفتن الأنظار بجاذبية إطلالاتهن وجرأتهن أحيانًا، ولهذا السبب اختارتها مجلة "فيمينا" لتكون بطلة غلافها لأحدث عدد لها خاص بالزفاف.

هذا وأدت "كيارا" دور العروس في جلسة تصوير مميزة للمجلة، والتي نقدمها لكِ من خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا":

سيدة الغلاف

من أجل إطلالتها على غلاف المجلة، ارتدت "كيارا" فستان مزين برسومات استوائية مفعمة بالألوان من علامة "بوبو كالكوتا"، وأكمت اطلالتها بمجوهرات ذهبية مزينة بحبات اللؤلؤ من تصميم "شري باراماني" و"أنمول جوليريز".

براقة بالذهبي

تألقت "كيارا" في ذلك التصميم الذهبي المزين بتطريزات الخرز الذهبية واللآلئ البيضاء من تصميم "شيفان آند ناريش"، كما أكلمت اطلالتها بمجوهرات من علامة "كورانا" و"شري باراماني"، بالإضافة إلى "ريسا فاين"، بينما اعتمدت مكياجًا ناعمًا كان بطله الوردي الهادئ.

أميرة باللافندر

في إطلالة جمعت بين الجاذبية والأنوثة ولمسة من الجرأة أيضًا، بدت "كيارا" مثل الأميرات بفستان مميز من علامة "بابا دونت ريتش"، ذا تنورة من طبقات التل بلون اللافندر مع توب ملون مزين بحبات اللؤلؤ الضخمة، بينما كان مكياج عينيها قويًا هذه المرة وتميز بالأزرق والارجواني.

كما أكملت اطلالتها بصندل باللون البرتقالي والأبيض من نفس العلامة، ومجوهرات من "أوت هاوس".

عروس هندية عصرية

في هذه الإطلالة، مثلت "كيارا" العروس الهندية ولكن مع لمسة أكثر عصرية، حيث ارتدت توب كورسيه ذو تصميم عصري من "أربيتا ميهتا" وتنورة تقليدية منقوشة ومفعمة بالألوان من "ريتو كومار"، بينما أبقت مكياج عينيها القوي وخصلاتها المموجة واكملت اطلالتها بقلادة مزينة بأحجار ملونة ومجوهرات من "كورانا جوليري هاوس" و"أنمول جوليريز".

المزيد من عروس البوابة:

للعروس المختلفة.. تألقي باللون النعناعي وحطمي العادات والتقاليد

من البيضاوي الماسي إلى الدائري الذهبي.. انتقي خاتم خطوبتك من مجموعة متنوعة من لامور كريسكيت