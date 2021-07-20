عروض عائلية متميزة من واحة البداير خلال أيام العيد السعيد

بيان صحفي

أسعار مخفضة للإقامة والمأكولات والترفيه احتفالاً بعيد الأضحى المبارك

يستعدّ نزل واحة البداير والتابع لمجموعة الشارقة من مسك، وهي مجموعة من الفنادق والنزل الفاخرة التي تملكها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لموسم عيد الأضحى المبارك بمجموعة من العروض والفعاليات الحصرية والتي تشمل أسعاراً مخفضة للإقامة والمأكولات بالإضافة إلى مغامرات ممتعة لجميع أفراد العائلة.

يقدم نزل واحد البداير لضيوفه الكرام تجربة مثيرة لا تنسى في أجواء ساحرة من قصص ألف ليلة وليلة وسط بيئة صحراوية إماراتية بامتياز في واحة ليس لها مثيل تحتضن 21 غرفة و10 خيم مجهزة بأحدث وسائل الراحة والترفيه والخصوصية متضمنة مسبحاً خاصاً لكل خيمة.

ويمكن لضيوف النزل الاستفادة من العروض الحصرية لعيد الأضحى المبارك والمصممة خصيصاً لجميع أفراد العائلة، حيث يمكن لحبي المغامرات حجز الغرف ابتداءً من 800 درهم لليلة شاملة الإفطار أو خيمة ابتداءً من 1800 شاملة الافطار والعشاء لشخصين بالغين.

كما يقدم النزل وجبات غداء وعشاء شهية احتفالاً بالعيد السعيد بمبلغ 175 درهماً للوجبة الواحدة، مع مشروبات غازية لا محدودة وخصم 50% على الأطفال بين 6 و12 عاماً.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يصحب نزل واحة البيادر ضيوفه الكرام في يوم احتفالي ممتع، مليء بتذوق أشهى الأطباق، والفعاليات العائلية الممتعة ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى النشاطات العائلية والتي تشمل الرماية بالسهم، ركوب الدراجات الصحراوية، وعرض الصقور، والأفلام العائلية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة، ولعبة رمي السهام، وغيرها الكثير.

وصرح شفيق علاء الدين، المدير العام لمجموعة الشارقة من مسك، قائلاً: "يطيب لنا أن نقدم لضيوفنا الكرام تجربة لا تنسى بضيافتنا المتميزة وفعالياتنا الثقافية ونشاطاتنا الممتعة، ونحن نتطلع قدماً لمشاركة ضيوفنا متعة العيش الصحراوي الفخم في واحتنا المتميزة والمستوحاة من ثقافات طريق الحرير وأساطير ألف ليلة وليلة."

تبدأ عروض عيد الأضحى من 17 يوليو وحتى 22 يوليو. العروض أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وأجور الخدمة وتخضع للشروط والأحكام.

للحجز والمعلومات، يرجى التواصل على الهاتف +971 06 801 2000 أو البريد الالكتروني book.albadayer@myskhotels.com.

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