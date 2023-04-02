البوابة - إذا كان لديك وظيفة مكتبية ، فلا بد وانك سمعت عن آلام الظهر. ومع ذلك ، فإن كونها حالة شائعة ومنتشرة لا يجعلها أمر سهلاً. وجدت الأبحاث أن معظم العاملين في المكاتب يعانون من بعض أشكال الألم الجسدي في العمل ، مثل آلام الظهر أو الرقبة أو المفاصل.

آلام الظهر الرهيبة يمكن أن تجعل من الصعب عليك التركيز على العمل وتمنعك من الاستمتاع بالأنشطة خارج العمل. هذا يؤدي في النهاية إلى الاعتماد على مسكنات الألم. ويتساءل الكثير من الناس عما إذا كان تغيير وظائفهم حلاً لهذه المشكلة. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب ملاحظتها والتي يمكن أن تساعدك في تجنب وعلاج مشاكل الظهر أثناء العمل.

عزيزتي الموظفة: 5 أخطاء شائعة تسبب آلام الظهر

أخطاء شائعة يرتكبها الموظفون في العمل:

عدم شرب كميات كافية من الماء

يعتبر الترطيب ضروريًا للحفاظ على تليين مفاصلك ، مما يساعد على تقليل الآلام في الظهر. احتفظ بزجاجة ماء كبيرة على مكتبك واستمر في شرب الماء طوال اليوم.

نقص البروتين

لا يعرف الكثيرون بأن عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل العضلات وتفاقم آلام الظهر. البروتين ضروري لتحفيز النمو والإصلاح داخل الجسم.

الافراط في تناول السكر

إذا كنت معتادًا على تناول الوجبات الخفيفة من الحلويات أو شرب المشروبات السكرية خلال ساعات عملك ، فقد يكون نظامك الغذائي مسؤولاً مرة أخرى عن آلام ظهرك. يمكن أن يسبب السكر المفرط الالتهاب ويترك العناصر الغذائية اللازمة لبناء القوة في ظهرك.

الجلوس لساعات طويلة

يعد الجلوس لساعات طويلة أحد الأسباب المباشرة وراء آلام الظهر. تأكد من أنك تتحرك لمدة 10 دقائق على الأقل كل 45 دقيقة. قم بتعيين تذكيرات على هاتفك في حالة انغماسك في العمل وينتهي بك الأمر بالجلوس لساعات طويلة. المشي هو وسيلة بسيطة لإشراك تلك العضلات التي لم تستخدم منذ فترة بسبب الجلوس المستمر.

5. حمل حقيبة ثقيلة

وضع كل الأدوات والأجهزة في حقيبة واحدة وحملها على الكتف يمكن أن تسبب ألم فظيعاً في الظهر والرقبة، ينصح بحمل الأجهزة الضرورية فقط في حقيبة متوازنة توزع الثقل على الجسم بشكل متساوٍ بحيث لا تسبب ضغطاً على فقرات الرقبة والظهر.

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