فوائد عشبة رجل الأسد للدورة الشهرية ومشاكل الولادة!

عشبة رجل الأسد تستخدم لتنظيم الدورة الشهرية ومشاكل الولادة!

عشبة رجل الأسد من الأعشاب المعمّرة التي تنتمي إلى فصيلة الورديات، تنمو في المروج والأحراج الرطبة وفي الجبال، وتتميّز بساقها المبرومة المكسوة بالشعيرات الدقيقة، وأوراقها المسننة التي تشبه المنشار والمكوّنة من سبع إلى تسع أصابع، وأوراقها الصغيرة ذات اللون الأصفر المائل إلى الخضرة.

ومن فوائد عشبة رجل الأسد للدورة الشهريةأنها تعتبر من الأعشاب الطبيّة المستخدمة لعلاج العديد من المشاكل النسائية؛ لاحتوائها على نسبة عالية من مركبات الفيتوسترولات، وحمض السالسيليك، والزيوت الطيارة، وعناصر مرة، حيث تستخدم لتنظيم الدورة الشهرية.

وتفيد عشبة رجل الأسد النساء اللواتي يعانين من طول الدورة الشهرية، وتخفّف من ألم الحيض، وتعالج مشكلة تأخّر الدورة الشهرية الناتجة عن وجود خلل في الهرمونات، من خلال شرب كوب من مغلي عشبة رجل الأسد كالشاي.

ومن فوائد عشبة رجل الأسد أيضاً:

- تعالج اضطرابات الرحم، وارتخاء الرحم بعد الولادة والإجهاض، وتعيده إلى حجمه الطبيعيّ.

- تقلل كمية الدم التي يفقدها الجسم أثناء فترة النفاس؛ لاحتوائها على مادة التانين.

- تقلل التوسع الناتج عن الولادة وتضيق فتحة الرحم.

- تخفّف الآلام الناتجة عن الولادة.

- تخلص الجسم من الإفرازات المهبلية.

- تخفف الوزن وتكافح السمنة وتمنع تراكم الدهون في الجسم.

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