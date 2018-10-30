فوائد الشمر للدورة الشهرية

الشمر تعمل على تخفيف أعراض ما قبل الدورة الشهرية عند المرأة،

أظهرت الدراسات أن هناك مجموعة من النباتات العشبية لها تأثيرات مباشرة وفعالة في الدورة الشهرية للمرأة، ومنها: نبات الشمر فهو يمتلك رائحة حلوة قويّة شبيهة باليانسون، وتنبعث هذه الرّائحة عند تكسير البذور أو لمس الأوراق أو الاقتراب من نبتة الشّمر.

ويحتاج الشّمر إلى كمية من الماء في بداية نموّه، لكنّه يُمكن أن يتحمّل غياب الماء فيما بعد، ولذلك يعيش الشّمر في التّربة الجافّة والرّطبة على حد سواء، ويُمكن أن ينمو الشّمر على حواف الطّريق وقُرب السّواحل وضِفاف الأنهار والحقول، وينمو الشّمر بشكل أفضل في الأوقات المُشمِسة الحارّة، ويُمكن استخدام جذور الشّمر وأوراقه وبذوره وسيقانه لأغراض طبيّة، ويمتلك الشمّر رائحة قوية ولذا فإنه يستعمل بكامله في الطّبخ، ويُمكن إضافته إلى السّلطات والخضراوات والمأكولات البحريّة، إذ يُضيف الشّمر نكهة فريدة وطعماً حاذقاً إلى الأطباق الّتي يُضاف إليها.

ومن فوائد الشمر تخفيف أعراض ما قبل الدورة الشهرية عند المرأة، والتي تعاني منها ثلاث نساء من أصل أربع حول العالم، والتي تتمثل بأعراض مزعجة؛ كالقلق، والصداع، والتوتر الشديد، والمزاج المتقلب، والميل إلى الاكتئاب، والعصبية الشديدة لأتفه الأسباب، والحزن، والبكاء بلا سبب.

وذلك يعود إلى أن نبات الشمر يحتوي على مكوناتٍ تعيد توازن الهرمونات الأنثوية المسؤولة بشكلٍ مباشر عن هذه الأعراض المزعجة قبل حدوث الطمث بأيامٍ قليلة. يمكن التحكم بهذه الأعراض من خلال شرب كوب واحد إلى كوبين يومياً من مغلي الشمر الدافئ خلال الأيام الثلاثة التي تسبق الدورة الشهرية، والأيام الثلاثة التي تليها للحد من هذه المشكلات المرافقة لها. ينظم تدفق الدم في الدورة الشهرية. يعالج اضطرابات انقطاع الطمث. يمنع مشاكل تضخم الثدي. يدر الحليب عند المرضعات. يزيد الرغبة الجنسية للمرأة.

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