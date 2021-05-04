عش الأجواء الرمضانية المميزة مع فنادق مجموعة الشارقة من مسك

أعلنت مجموعة الشارقة من مسك، وهي مجموعة من المنتجعات الراقية تحت مظلة مسك من شذا، والمتواجدة في مواقع رئيسية في إمارة الشارقة، عن باقة من العروض الرمضانية المميزة للشهر الفضيل.

"مجموعة الشارقة" هي علامة تجارية فندقية مميزة تتبع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بإدارة "مسك من شذا" وتجمع عدداً من أرقى منشآت الضيافة في إمارة الشارقة التي تسلط الضوء على جوهر إمارة الشارقة الذي يتمثل في التراث العريق والثقافة العربية وحسن الضيافة وحب المغامرة، وتتكون المجموعة من تشكيلة من الفنادق المميزة والنزل المريحة في جميع أنحاء إمارة الشارقة والتي تأخذك في رحلة رائعة عبر الرياح الشرقية ورمال الوقت. وتتضمن المجموعة نزل الفاية، ونزل الرفراف، وواحة البداير، حيث يتميز كل منها بأسلوب فريد وطراز مختلف بحسب موقعها الجغرافي في إمارة الشارقة.

وتشمل العروض الرمضانية نزل الرفراف، في مدينة كلباء، على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، حيث تتناغم ألوان الشاطئ ونقاوة مياه المحيط الهندي بشكل مثالي مع التصميمات الداخلية الأنيقة للنزل المكسو بالبيج الناعم والأزرق والبني الصحراوي، ليقدم النزل خيمة بغرفة واحدة بمسبح خاص ابتداء من 1399 درهماً لأيام الأسبوع شاملة الإفطار. فيما تقدم واحة البداير محطة صحراوية خلابة تتلألأ بين تلال الرمال في وسط الشارقة بأسعار غرف تبدأ من 660 درهماً لليلة وخيماً بغرفة واحدة بمسبح خاص ابتداء من 1399 درهماً لأيام الأسبوع شاملة الإفطار لشخصين. ويقدم نزل الفاية لضيوفه فرصة لاستكشاف الجمال الحقيقي لمنطقة مليحة بعيداً عن ضجيج المدينة في عمق الصحراء، حيث تبدأ عروضه الرمضانية من 1999 درهماً لليلة في أيام الأسبوع.



وصرح شفيق علاء الدين، المدير العام لمجموعة الشارقة من مسك، قائلاً: " معنا، يمكن للضيوف الكرام الاستمتاع بعبق المكان ورونق الصحراء وسحر الليالي. وعروضنا الرمضانية هي امتداد لتقاليد الكرم والضيافة العربية الأصيلة لتكون نزلنا الوجهة العائلية المثالية للهروب من صخب المدينة وعيش ذكريات جديدة لن تنسى."

ويقدم كل من نزل الفاية، ونزل الرفراف، وواحة البداير وجبات إفطار راقية وشهية بتكلفة 150 درهماً للشخص من المغرب وحتى الساعة الثامنة والنصف، فيما تقدم وجبات السحور من منتصف الليل وحتى الساعة 3:45 فجراً مقابل 110 دراهم للشخص الواحد.

باقات خاصة من فنادق شذا في المنطقة خلال الشهر الفضيل

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