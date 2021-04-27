هيلتون تطلق مجموعة من العروض للإقامة في عيد الفطر

أطلقت هيلتون عدداً من العروض الرائعة للإجازات القصيرة استعداداً لقدوم عيد الفطر، وسيكون بوسع المقيمين بالدولة التواصل مع أحبائهم خلال إجازة العيد، سواء كان ذلك بالاسترخاء على الشاطئ في رأس الخيمة أو الاستمتاع بمدن ياس الترفيهية في أبوظبي أو حجز إقامة أنيقة في مدينة دبي.

وكمكافأة إضافية، يحصل أعضاء برنامجيّ الولاء "سكاي واردز" و "هيلتون أونرز" على 3000 ميل إضافي من أميال سكاي واردز لكل إقامة.

تتضمن عروض هيلتون للإجازات القصيرة في العيد ما يلي:

رأس الخيمة

منتجع هيلتون شاطئ رأس الخيمة

يتميز هذا المنتجع الحاصل على الجوائز بموقعه القريب من الصحراء والشاطئ والجبال، حيث يمتد لأكثر من 1.5 كيلومتر على شاطئ رملي خاص ليكون الوجهة المثالية للإجازة العائلية. استمتعوا بقضاء إجازة عيد الفطر في منتجع هيلتون شاطئ رأس الخيمة واستفيدوا من العرض الرائع للإجازات القصيرة.

تبدأ الأسعار من 1,110 درهم إماراتي لليلة الواحدة شاملة وجبتي الإفطار والعشاء. وبوسع الضيوف إما تجربة الوليمة المدهشة في مطعم ذا كيتشن، والتي تقدم تشكيلة من الأطباق العالمية اللذيذة، أو التوجه إلى مطعم المائدة اللبناني العصري لاختيار الأطباق من القائمة المتميزة.

للحجوزات، يرجى الاتصال بالرقم 07 228 8844.

أبوظبي

هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

يتمتع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس بموقع مثالي في مشروع واجهة ياس باي البحرية، حيث يمثل الإضافة الأحدث إلى مجموعة فنادق هيلتون بدولة الإمارات. يضم الفندق 545 غرفة منها 59 جناحاً، ويقدم لضيوفه مجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة ومنها عدد من وجهات الطعام المتميزة والمقاهي الراقية ونادٍ مجهز بالكامل للأطفال إلى جانب نادي الشاطئ ومركز للياقة وأول سبا eforea في الإمارات.

ويقدم المنتجع العالمي المرموق من هيلتون لضيوفه تجربة لا تضاهى للإجازات القصيرة في عرض مميز يستمر حتى 17 مايو، إذ يمكنهم الاستمتاع بإقامة لليلة واحدة بسعر يبدأ من 750* درهماً إماراتياً للغرفة في الليلة الواحدة تشمل الدخول إلى إحدى مدن ياس الترفيهية لكل ضيف مسجل بالغرفة. يسري العرض على عالم فيراري أبوظبي وياس واتروورلد أو عالم وارنر براذرز أبوظبي، ليجعل من المنتجع وجهة مثالية لإجازة حافلة بالمرح مع الأصدقاء أو الأسرة والأحبة.

للحجوزات، الرجاء الاتصال بالرقم 02 208 6888 أو Reservations_YasIsland@Hilton.com

* تطبق الأحكام والشروط

دبي

كونراد دبي

يمزج فندق كونراد دبي الشهير، والواقع في قلب المدينة، بين الطراز التقليدي للمنطقة واللمسات العصرية والديكور الأنيق، فيما تضمن بركة السباحة الفاخرة "بليس 6"، والمحاطة بالأشجار الخضراء وكراسي الاسترخاء، لمرتادي الفندق إجازة مثالية خلال العيد.

يدعو الفندق ضيوفه للإقامة في غرفة ديلوكس أنيقة بسعر 716* درهماً إماراتياً فقط لليلة الواحدة لكل غرفة، ليستمتعوا بإجازتهم مع إطلالات مذهلة على الخليج العربي. يشمل العرض وجبتي الإفطار والعشاء في كافة المطاعم الراقية بفندق كونراد دبي، حيث يمكن للضيوف تناول وجبة عشاء من الأطباق العالمية في مطعم وتراس بالارو أو الاستمتاع بالأطباق الكورية المفضلة في مطعم كيمبو الذي افتتح أبوابه حديثاً، كما يمكنهم اختيار الاستمتاع بوجباتهم في الهواء الطلق في بليس 6. كما سيكون بوسع الضيوف الحصول على خصومات قدرها 30% على جميع الجلسات العلاجية في السبا و20% على كافة المرافق الأخرى مع برنامج التوفير لأعضاء برنامج الولاء هيلتون أونرز. ويحصل الضيوف كذلك على خدمة الحافلات الترددية المجانية إلى شاطئ لا مير مع خصم 25% على عروض كراسي الاسترخاء.

للحجز، الرجاء الاتصال بالرقم 044447444 أو الحجز مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.

*تحسب أسعار عرض العيد للغرفة المزدوجة لشخصين ولا تشمل رسوم الدرهم السياحي.

هيلتون خور دبي

بفضل موقعه المميز قرب سوق الذهب ومسجد دبي الكبير ووسط مدينة دبي وبرج خليفة، فإن فندق هيلتون خور دبي هو الوجهة المثالية للراغبين بإجازة ذات طابع ثقافي في قلب المدينة.

وتمتاز بركة السباحة بموقعها على سطح الفندق وإطلالاتها الجميلة على خور دبي والخليج العربي، فيما يقدم الفندق لضيوفه إجازة لا تنسى في العيد. ومع كل غرفة يحجزها الضيوف، يحصلون على وجبة إفطار مجانية في جلاس هاوس براسيري بالإضافة إلى وجبة من ثلاثة أطباق في مطعم أوليريز ذي الطابع الأمريكي. وينتظر الضيوف كذلك خصم قدره 20% على كافة خدمات الطعام والشراب وغسيل الملابس مع الترقية المجانية إلى الدرجة التالية من الغرف (باستثناء الأجنحة)، مع إمكانية ترتيب استلام الغرف المبكر والمغادرة المتأخرة عند الطلب (حسب توفر الغرف).

للحجز، الرجاء الاتصال بالرقم 04 318 2111 أو المراسلة على العنوان Reservations.Dubai@hilton.com.

هيلتون دبي جميرا و هيلتون دبي ذا ووك

للراغبين بالاستمتاع بإجازة شاطئية لا مثيل لها في قلب جي بي آر، يقدم فندق هيلتون دبي جميرا وهيلتون دبي ذا ووك عروضاً متميزة للإجازات القصيرة خلال العيد، حيث يشمل حجز الغرف وجبة الإفطار في مطعم أوشيانا ووجبة من ثلاثة أطباق إما في مطعم BiCE الإيطالي الحاصل على الجوائز أو في مطعم مانجو تري للأطباق التايلندية.

وترافق العرض خصومات بواقع 20% على كافة الأطعمة والمشروبات وجلسات السبا وخدمات الغسيل إلى جانب الترقية المجانية إلى الدرجة التالية من الغرف (باستثناء الأجنحة)، مع إمكانية ترتيب استلام الغرف المبكر والمغادرة المتأخرة عند الطلب (حسب توفر الغرف).

للحجز، الرجاء الاتصال بالرقم 04 318 2111 أو المراسلة على العنوان Reservations.Dubai@hilton.com.

دبل تري باي هيلتون دبي – شاطئ جميرا

لمن يرغب بالاستمتاع تحت أشعة الشمس وبالرمال، فالخيار الأمثل هو فندق دبل تري باي هيلتون دبي - شاطئ جميرا. وبفضل الغرف الفسيحة وخيارات الطعام اللذيذة والإطلالات الخلابة، فإن الفندق سيكون المكان المثالي لإقامة عائلية خلال العيد. يمكن للمقيمين الاختيار من بين أجنحة بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف لقضاء عطلاتهم، بأسعار تبدأ من 978 درهمًا إماراتيًا.

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