عصير الديتوكس الأخضر أحد العصائر المفيدة جدًا لجسم الإنسان فهو يحتوي على الكثير من المعادن، ومضادات الأكسدة التي تقي الإنسان من أمراض السمنة، والقلب، وغيرها، كما ويُعزز من نضارة البشرة، ويزيد جمالها.

وفيما يلي نقدم لكم عصير الديتوكس الأخضر بالبقدونس:

مكونات عصير الديتوكس الأخضر:

- حبة خيار مقطعة حلقات.

- نصف حبة تفاح أخضر مقطعة مكعبات.

- ربع كوب من البقدونس.

- عصير نصف ليمونة.

- ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبروش.

- حبة أفوكادو

طريقة تحضير عصير الديتوكس الأخضر:

- أولاً ضع الخيار المُقطع، مع التفاح والأفوكادو، والبقدونس في الخلاط الكهربائي.

- ثم أضف إليهم بذور الشيا، والزنجبيل، وعصير الليمون.

- ثم أخلط المكونات السابقة جيدًا، وبذلك يصبح عصير الديتوكس الأخضر جاهزًا.

- حيث يُمكنك شرب كوب يوميًا بهدف التقليل من الوزن، صحتين وعافية.

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