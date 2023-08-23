عطر "باد بوي" الجديد.. مكونات مثيرة وآسرة للحواس

تتميز إصدارات عطر دار الأزياء الأميركية الشهيرة "كارولينا هيريرا" بتنوعها وروائحها الأخاذة والمميزة في جميع إصداراتها التي تقدمها عام بعد عام، ويتميز الإصدار الجديد من عطر باد بوي (Bad Boy) بتوليفة متباينة ومتميزة تحاكي أوجه التناقض والإختلاف وحب التفرد في شخصية الرجل العصري.

تقدم العلامة عطر (Bad Boy) بنسخة جديدة أكثر تميزا وقوة وبمكونات أكثر عمقا ودفئا لتناسب الخريف والشتاء المقبلين تحت مسمى "Extreme" حيث يجمع الإصدار الجديد بين أكثر العناصر جرأة وقوة، حيث عمل خبراء العطور (Quentin Bisch) و(Louise Turner)و( Yann Vasnier) على تطوير هذه التوليفة المذهلة اعتمادا على المكونات الطبيعية والمستدامة من عبير العطر الكلاسيكي.

حملة إعلانية واسعةلـ عطر باد بوي

تقدم دار (Carolina Herrera) عطرها الجديد (Bad Boy Extreme) بلمسة جديدة تجمع بين نفحات الزنجبيل المنعشة ونجيل الهند الدافئ، إلى جانب عبير الكاكاو الفاخر والنفحات القاعدية الخشبية من الباتشولي القوي، لتقدم توليفة مميزة في عالم العطور الرجالية المستدامة.

وتحتفي الحملة الترويجية للعطر بروابط الأخوة التي يعكسها العطر الجديد من خلال تصوير مجموعة من النجوم البارزين، بمن فيهم (Josh Upshaw) و (Ty Ogunkoya) و(Eric Martin) و(Aida Andrews)، ممن يظهرون الملامح الرجولية المختلفة التي تتكامل مع رائحة العطر القوية والمميزة.

مكونات علوية وقلب عطري رائع

يتميز العطر الجديد بالنفحات العليا الحمضية اللاذعة التي تتألف بشكل رئيس من خلاصة الزنجبيل الحصرية حيث قال خبير العطور (Quentin Bisch): "نجحنا باستخلاص الرائحة المنعشة الطبيعية للزنجبيل ومزجها مع عبير الحمضيات المميز في توليفة العطر الجديد، من خلال عملية تُسمّى "التقطير الومضي"وتسمح باستخلاص العبق الأمثل من النبات وتخفيض البصمة الكربونية مقارنةً مع استخدام التقنيات التقليدية". ويمتزج الزنجبيل مع نفحات البرغموت القويّة ليعزز حيوية العطر ويضفي عليه عبقا فواحا يدوم طويلا.

ويستكمل العطر تركيبته الحيوية والمتباينة من خلال النفحات الدافئة لنجيل الهند، الذي رافق العلامة في رحلتها الإبداعية في ابتكار أفخر العطور وأكثرها تميزاً.

ويشرح خبير العطور (Quentin Bisch) عن عملية استخلاص نجيل الهند من بلده الأصلي الهند خصيصاً لابتكار عطر (Bad Boy Extreme)، قائلا: "ساهمت زراعة نجيل الهند في موطنه الأصلي بتعزيز عبقه العطري وتسهيل عملية حصاده ودعم المجتمعات المحلية".

قاعدة عطرية قوية

تبرز القاعدة الغنية بمكونات تابلية حتى تمنح العطر الجديد قوامه الغني، حيث تضفي نبتة المريمية بداية عبيرا آسرا ومذهلا على النفخات الأخيرة لقاعدة العطر ، بينما تمنح نفحات المسك القاعدية الحلوة اللمسات الرجولية و القوية التي تميز العطر. وتكتسب هذه المكونات رائحة أكثر تركيزا بإضافة حبوب التونكا والتبغ الممزوج مع نفحات العنبر الحلوة، لتمنح العطر الجديد رائحة ناعمة ومتوازنة تتناغم مع كثافة العطر الفريد.