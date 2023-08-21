عطور من الأزهار نرشحها لك لاستقبال الخريف

ننتظر بفارغ الصبر عودة الأجواء الخريفية، والممزوجة بنسمات الهواء الباردة بعض الشيء لنرتدي معطفا خفيفا أو شال قطني ناعم، وبعد حرارة الصيف العالية وإكثارنا من عطور الحمضيات وعطور روائح البحار الـ"أكواتيك" فلا بد من أننا اشتقنا لعبير العطور الخريفة والشتوية ومكوناتها العميقة والمشرقة والدافئة.

ولتمثيل بدايات الخريف الساحرة سنقدم لك في هذا المقال خيارين من أحدث العطور وآخر الإصدارات من العطور الأنيقة بنفحات زهرية متنوعة وباقة من الورود التي تلائم أجواء الخريف المقبل من اثنين من أعرق دور العطور والجمال، الشركة الفرنسية الفاخرة " كريد" والإيطالية "جوتشي"، فاحزمي امتعتك وانطلقي معنا لحديثة زهرية شاسعة بروائح أنثوية وساحرة.

من دار كريد عطر "Creed Spring Flower"

إليك عطر "كريد سبرينغ فلاور" Creed Spring Flower الجديد كليا من دار "كريد" (Creed). برائحة هذا العطر ستشعرين كأنك في بستان زهري مليء بأجمل الزهور الفواحة.

يتميز هذا العطر بالنوتات الخاصة بالإفتتاحية بمزيج فاكهي وزهري من الخوخ الطازج والتفاح اللذيذ والمشرق، مما يعطي رونقا فريدا ونفحات منعشة.

ومن ثم تندمج هذه النوتات بسلاسة مع قلب العطر الزهري والدافئ حيث يتكون من الياسمين والورد والليليوم، مما يضفي على العطر أناقة وأنوثة لا تقاوم.

أما قاعدة العطر القوية والتي تجعل من العطر عبير ممتاز يدوم ويفوح طويلا فإنها تتكون من نوتات خشب الصندل والمسك الأبيض، مما يمنحه الإستقرار الذي يستمر طوال اليوم.

يتوفر العطر بسعة 125 مل ب237 دولار.

من جوتشي عطر "فلورا ماغنوليا" الجديد كليا

يأتي الإصدار الجديد من خط عطر "فلورا" الأيقوني هذا العام تحت اسم "جوتشي فلورا جورجيوس ماجنوليا" فتعرفي إلى الإضافة الجديدة إلى حديقة "جوتشي" النضرة "فلورافانتازي" حيث يمثل العطر الجديد الحرية المطلقة مع عطر والذي يضيف بعدا جديدا إلى عالم فلورافانتازي" الخيالي بإضافات الأزهار الخريفية كزهرة "أرثيمونوس" التي تتميز بالعبير الراقي والدافئ.

تمتلئ ابتكارات صانعي العطور ماري سالاماني ودافني بوجي أيضا بمجموعة من المكونات غير المتوقعة لكنها تأتي تكميلية للإصدار الأول من العطر، والمستوحاة من روائح الطبيعية، وقد بنيت الرائحة حول نبات "الماجنوليا"، وهو نبات نادر وقديم يتطلب حصادا محددا مع عملية تقطير دقيقة، وتتوازن حلاوته الزهرية والفاكهية مع نوتة قريبة في الشبه من المريمية والتي تعكس طبيعة بديهية، للحصول على خلاصة الماجنوليا الناتجة عن البهجة والروح المضيئة .

الافتتاحية اللافتة تتميز بنوتات المشمش والفاكهة الإستوائية القوية ونبات النعناع الذي يتميز بالحدة لتصعد الرائحة نحو شعور هوائي بروائح أزهار الربيع وزهرة "أرثيمونوس" القوية لتستقر الرائحة في ما بعد على الـ"ماجنوليا".

مايلي سايرس لتمثل الرائحة الجديدة من "جوتشي"

واختيرت نجمة الغناء والتمثيل "مايلي سايرس" لتمثيل الحملة الإعلانية الجديدة ويتوفر العطر الجديد بحجم 100 مل ابتداء من 125 دولار.