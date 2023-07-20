عطور نسائية ملائمة للسفر والرحلات الصيفية من جيرلان ودولتشي أند جابانا

نقدم لك في هذا المقال عطور نسائية جديدة تتميز بروائح منعشة وأنيقة وصيفية ومثالية لرحلاتك الصيفية التي ستضفي الأناقة والإنتعاش في اللمسات النهائية لإطلالاتك. وستناسب المراهقات والفتيات ضمن الفئة العمرية الشابة.

تساعد رائحة العطور المميزة على استكمال الإطلالة الجمالية، كما أنها تشارك في ترك بصمة مميزة في ذكريات السفر حيث تتميز العطور بكونها دفتر ذكريات تترسخ فيه الكثير من المواقف واللحظات التي نقضيها.

ونقدم لك اقتراحاتنا من آخر إصدارات دور الازياء والعطور العالمية التي تتسم بنوتات وروائح صيفية هي الأمثل لتتمتعي بعبيرها الآسر خلال رحلاتك الصيفية واستمتاعك باجواء الصيف الحارة والشمس الملتهبة.

من دولتشي آند جابانا عطر Queen الجديد كليا

تعتبر روائح الفواكه المنعشة مثالية في الصيف ولا سيما في رحلات السفر حيث يمكنك اختيار عطر يحتوي على مزيج من الفواكه مثل الليمون والتوت والتفاح، وتضفي هذه النوتات العطرية لمسة من الحيوية والإنتعاش على رحلتك الصيفية.

ننصحك بعطر"كيو" Q من "دولتشي آند غابانا" Dolce&Gabbana "Eau de Parfum. و يتميز هذا العطر برائحة الفواكه، لكنه غني بقاعدة خشبية قوية.

يمنح المذاق الطازج لليمون الصقلي الممزوج بالنكهات المتباينة الحلو والحامض للكرز رائحة راقية وجريئة لعبير العطر الساحر . واكتشفي مكونات هذا العطر الانيق.

يبدأ العطر بمكونات الحمضيات المتلألئة من الليمون الصقلي والبرتقال الأحمر مصحوب ببتلات الياسمين الرقيقة. تكمن في قلب عطر "كيو" Q من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، أما الروائح الحلوة للكرز التي تغويها الهليوتروب الكريمي فإنها تشكل قلب العطر الذي سيؤثر تأثرا جميلا على الرائحة.

وفي القاعدة تضفي نفحات من خشب الأرز والمسك الكريستالي والمسك الناعم على الباقة لمسة قوية بشكل مكثف.

عطر روسا روسا هارفست من دار جيرلان العريقة

يتألق عطر "روسا ورسا هارفست" Rosa Rossa Harvest من "جيرلان" بأجمل نوتات الورود الآسرة، إذ عمل مبدعو العطر على إضافة وجها جديدا من وجوه الورد إلى "روزا روسا أو دو تواليت" Rosa Rossa Eau De Toilette الأصلي باستخدام ماء الورد العضوي المستخرج بطريقة التقطير من وردة سنتيفوليا من قلب المدينة الفرنسية "جراس".

استخدمت هذه التقنية التي تستخدم لتخفيف تركيز العطر بدلا من المياه النقية، ما يضفي وجها جديدا مليئا بنضارة الورد إلى توقيع "روسا روسا" Rosa Rossa الذي يشعرك بإحساس جريئ من وحي جوهر الورد المضاف.

تناسب هذه الطريقة المراهقات ولا سيما في السفر.وعند تطبيق هذا العطر ستغلف رائحة الورد البشرة تدريجيا، وبعدها يكشف انتعاش حموضة بتلات الورد من خلال النغمات النباتية من الكشمش الأسود، جذع الكشمش الأسود واتفاقات الليتشي العطرية.