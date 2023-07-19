كنزة الخاروف الخاصة بـ الأميرة ديانا تطرح في مزاد علني... ما السر الذي تحمله؟

يعد امتلاك أي قطعة تعود لـ الأميرة ديانا بمثابة حلم بالنسبة للكثيرين. لكن هذا الحلم يمكن أن يتحقق خصوصا أن العديد من التصاميم التي تعود للأميرة يتم بيعها في مزادات علنية بين الحين والآخر، مثل الكنزة الحمراء المزينة بالأغنام التي من المتوقع أن تباع بأكثر من 50 ألف دولار بحيث يمكن أن يصل أيضا سعر بيعها إلى حد 80 ألف دولار وذلك بحسب عدة عوامل مختلفة.

إليك قصة هذه الكنزة وما هو السر الخفي الذي كانت تحمله؟

القصة وراء هذه كنزة الخاروف لـ الأميرة ديانا

تتميز هذه الكنزة الصوفية بالزخرفة التي تظهر خروف أسود واحد وسط مجموعة من الخراف البيضاء. التي من المتوقع أن تتصدر مبيعات مزاد "Sotheby's" في سبتمبر المقبل.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة "Sotheby's" على انستقرام "في يونيو 1981، حضرت ديانا سبنسر التي كانت مخطوبة حديثا إحدى مباريات البولو البريطانية للأمير تشارلز مرتدية كنزة حمراء من علامة "Warm & Wonderful" مزينة بالخواريف البيضاء وواحد فقط من بينهم باللون الأسود، فلفتت الأنظار بها" وبعد إتلاف كنزتها التي أحبتها، أرسلتها الأميرة ديانا إلى العلامة طالبة إصلاحها.

لكن بدلا من ذلك، تم حياكة كنزة جديدة تماما وأعيدت إليها." فأعادت الأميرة ارتداءها عام 1983 لحضور مباراة البولو، وقد نسقت تحتها قميصًا أبيض مع ياقة pussy bow وشريط أسود ساتاني.

كيف وجدت هذه القطعة الأيقونية وما السر الذي تحمله؟

ذكر البعض أن الأميرة ديانا كانت قد أحبت هذه الكنزة بالتحديد لأنها شعرت وكأنها دخيلة في العائلة المالكة تماما مثل الخروف الأسود. وقد ارتدت إيما كورين نسخة طبق الأصل من هذه الكنزة في الموسم الرابع من مسلسل "The Crown".

وقالت مصممتا علامة "Warm & Wonderful" سالي موير وجوانا أوزبورن "في شهر مارس الماضي بينما كنا نبحث في العلية عن قطعة قديمة اكتشفنا صندوقا صغيرا. في الداخل، كانت سترة الأغنام الحمراء الأصلية للأميرة ديانا مخفية بجانب غطاء سرير قطني من عام 1981."

وأضافت صفحة "Sotheby's" أن هذه القطعة من تاريخ الموضة الملكية ستظهر في افتتاح بيع أيقونات الأزياء في "Sotheby's" نيويورك هذا الخريف، مع فتح المزايدة بين 31 أغسطس - 14 سبتمبر بأسعار تتأرجح بين سعر بيع نهائي قد يصل إلى 80 ألف دولار.

