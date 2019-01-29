العكّوب مع اللّبن

العكوب نبات من فصيلة النجمية، وهو نبات برّي شائِك من النباتات الزَّهريّة، إسطواني في شكله ورفيع، أوراقه لامعة خضراء يوجد عليها أوبار ،أماّ ذيل العكوب تُرابي تُغطّيه أغشيّة بريّة عند إستخدامه يجب الحذر و العمل على إزالة هذه الأغشيّة، كما تمتاز أوراقه بلمعانها.

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل عكوب باللبن:

المقادير:

- كيلو من العكّوب المنظّف.

- كيلو من قطع اللّحم مع العظم.

- بصلة كبيرة مفرومة فرماً ناعماً.

- ملعقة من الثّوم المهروس.

- ملعقة من البقدونس المفروم أو الكزبرة.

- أربع أكواب من اللّبن ( الرّائب أو الجّميد أو مخيض اللّبن ).

- أربع أكواب من الماء السّاخن.

- ربع كوب من زيت الذّرة.

طريقة التحضير:

- بدايةً قومي بتقطيع العكّوب، وفي قدرٍ على النّار ضعي ثلاث ملاعق من زيت الذّرة إضافةً إلى البصل، شوّحيه قليلاً حتّى يذبل، ثمّ أضيفي قطع اللّحم وقلّبيها قليلاً حتّى يتغيّر لونها.

- أضيفي الماء السّاخن على اللّحم وأغلقي القدر حتّى ينضج اللّحم، يمكنكِ زيادة نسبة الماء كلّما قلّت. قبل استواء اللحم بنصف ساعة أضيفي العكّوب واتركيه مع اللحم على نار هادئة لمدة نصف ساعة كاملة.

- قومي بتجهيز اللّبن وتقليبه بواسطة مضربٍ يدويٍ، ويفضّل إضافته إلى المرق واللّحم والعكّوب بارداً حتّى لا تتحلّل جزيئاته، مع مراعاة الاستمرار في التّقليب وصولاً لدرجة الغليان.

بعد أنّ يغلي الطّبق تماماً يُترك على نارٍ هادئةٍ لمدّة ربع ساعة حتّى يتشرّب العكّوب نكهة وطعم اللّبن.

في مقلاة صغيرة يضاف ثلاث ملاعق من زيت الذرة وملعقة من الثوم المهروس وملعقة من الكزبرة أو البقدونس أو النّعناع حسب رغبتكِ وتُقلى المكوّنات قليلاً على النّار حتّى تفوح رائحتها وتُسكب فوق اللّبن.

يُضاف الملح في المرحلة الأخيرة، ويجب مراعاة ملوحة اللّبن. قدّميه بجانب طبقٍ من الأرز الأبيض.

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