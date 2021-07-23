علاجات طبية ومنزلية تساعدك في التخلص من علامات التمدد

تسبب العديد من العوامل في ظهور علامات التمدد على أجسام النساء، ومنها الحمل وزيادة الوزن السريع أو خسارته وسن البلوغ أيضًا.

ولحسن الحظ، هناك بعض العلاجات الطبية والمنزلية التي يمكن أن تساعدك في التخلص من علامات التمدد، ومن ضمنها:

العلاج بالليزر

تساعد العلاجات ببعض أنواع الليزر مثل العلاج بالليزر الصباغ النابض وإعادة التسطيح بالليزر وليزر إكسيمرأوليزر إكسيبلكس

في التخلص من علامات التمدد.

تقشير الجلد

أثناء التقشير الدقيق، يتم فرك بلورات صغيرة أو إبر دقيقة على الجلد، مما يساعد على تقليل ظهور علامات التمدد.

التقشير الكيميائي

يتم حرق الطبقة العليا من الجلد بحمض الجليكوليك في هذه العملية وتساعد هذه العملية في نمو الجلد الجديد.

العلاج بتردد الراديو ( التردد اللاسلكي)

يستخدم في هذه الطريقة الحرارة التي تسبب في إنتاج الجسم للمزيد من الكولاجين الذي يقضي على علامات التمدد.

الجراحة التجميلية

يمكن للعمليات والجراحات الجراحية إزالة علامات التمدد في الجسم، إلا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ندوب مؤلمة.

العلاج بالريتينويد الموضعي

يعمل العلاج بالرتينويدات على جعل البشرة أكثر نعومة وحيوية. كما يعمل التريتينوين وهو الشكل الحمضي لفيتامين أ على إزالة علامات التمدد من البشرة.

الكريمات بحمض الهيالورونيك

اشتهر حمض الهيالورونيك وفوائده في الآونة الأخيرة وأصبح يتم استخدامه في كريمات البشرة، باعتبار هذه الكريمات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك تحفز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في إزالة علامات التمدد.

ومع هذه العلاجات المتقدمة، يوجد بعض العلاجات الطبيعية المفيدة مثل:

السكر

يعتبر السكر من أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من علامات التمدد في الجسم، حيث يمكن استخدامه لتقشير البشرة وجعلها أكثر نعومة.

زيت جوز الهند

يعتبر جوز الهند علاج طبيعي يساعد على إزالة الندبات وعلامات التمدد دون أي آثار جانبية.

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