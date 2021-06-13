علاجات طبيعية فعالة لـ متلازمة تكيس المبايض

تكيس المبايض مشكلة هرمونية تحدث عند النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا. تؤثر متلازمة تكيس المبايض على مبيض المرأة مما يؤثر بشكل أكبر على هرمون الاستروجين وهرمونات البروجسترون.

وتسبب هذه المتلازمة مشاكل في صحة المرأة أثناء فترة الحيض، ويمكن أن تكون حاجزًا أمام التبويض. تصيب متلازمة تكيس المبايض الحويصلات وتنمو أكياس مليئة بالسوائل داخل المبايض. لهذا السبب، لا تحدث عملية الإباضة بشكل صحيح مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض مستويات هرمون البروجسترون عن المعتاد.

وفي هذا المقال، نستعرض مجموعة من الأعشاب التي تساعد في علاج متلازمة تكيس المبايض، عن طريق توازن الهرمونات التي تسبب هذه المتلازمة.

عشبة الاشواغاندا

تستخدم عشبة الاشواغانداعلى نطاق واسع في الطب الهندى القديم لعلاج العديد من المشاكل.، فهة تساعد على توازن مستويات الكورتيزول التي تحسن من أعراض الإجهاد و متلازمة تكيس المبايض. يمكن تناول الأشواغاندا على شكل مسحوق أو خلطها بالماء الدافئ.

القرفة

يمكن أن يراها الكثيرون أنها مجرد توابل ولكن يمكنها أن تفعل أكثر بكثير من مجرد إضافة مذاق إلى طعامك. يمكن أن يكون للقرفة تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين في الجسم وهو ما يحدث في حالة متلازمة تكيس المبايض. كما أنها تساعد في تنظيم الحيض للمرأة المصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

الكركم

الكركم هو عنصر علاجي ممتاز يستخدم في عدد من العلاجات. يحتوي على عنصر نشط يسمى الكركمين الذي له خاصية مضادة للالتهابات. يساعد هذا في تقليل أعراض القلق لدى الفتيات المراهقات اللائي يعانين من متلازمة تكيس المبايض.

عشبة الريحان

تعالج عشبة الريحان الإجهاد الكيميائي و الأيضي عند مرضى متلازمة تكيس المبايض، يشار إليها باسم "ملكة الأعشاب". كما أنها تساعد علي خفض مستويات السكر في الدم ومنع زيادة الوزن، وخفض مستويات الكورتيزول.

جذور الأناشد

تساعد جذور الأناشد على تحقيق التوازن بين الهرمونات وانخفاض مستويات الكورتيزول، وعلاج الاكتئاب، والذي يمكن أن يكون أحد أعراض متلازمة تكيس المبايض.

تغييرات في النظام الغذائي

النظام الغذائي هو جزء أساسي من العلاج لأنه يحدد عملية الشفاء لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات. ولهذا، ينصح الأطباء النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بالتالي:

تقليل تناول الأطعمة التى تحتوى علي الدهون المشبعة، خاصةً المقلية واللحوم الحمراء

تقليل تناول الملح

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات مقارنة بالمحتوى الغذائي العالي

تجنب الأطعمة السكرية والمحليات الاصطناعية والسكر المكرر.

يمكن لنظام غذائي غني بالألياف أن يساعد على تحسين عملية الهضم لديك

تجنبي استهلاك الكافيين، لأنه يسبب تغيرات في مستويات الاستروجين، استبدليه بشاي الأعشاب.

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