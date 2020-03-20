4 علامات لإصابتك بالتهاب القولون العصبي

القولون العصبي عبارة عن اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة. هذا، وتُعتبر متلازمة القولون العصبي حالة مزمنة تحتاج إلى إدارتها على المدى الطويل.

اكتشفي في الآتي أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء كمال الرجال وفقاً لـ"مايو كلينك":

لا تظهر أعراض حادّة إلا عند عدد قليل من المصابين بمتلازمة القولون العصبي. يستطيع بعض الأشخاص التحكم في أعراضهم عن طريق إدارة النظام الغذائي ونمط الحياة والتوتر. ويمكن علاج الأعراض الأكثر حدّة من خلال الأدوية التي يصفها الطبيب المختص. علماً أنّ متلازمة القولون العصبي لا تتسبب في حدوث تغيرات في أنسجة الأمعاء، ولا تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.



أعراض التهاب القولون العصبي

الإسهال والإمساك من أعراض التهاب القولون العصبي

تختلف أعراض متلازمة القولون المتهيج (IBS) وأعراضها. لكن أكثرها شيوعأً:

_ ألم وتقلص البطن أو الإنتفاخ، والذي عادةً ما يزول تماماً أو جزئياً بعد التبرز.

_ الغازات الزائدة.

_ الإسهال أو الإمساك (حيث قد تتبادل نوبات الإسهال والإمساك في بعض الأحيان).

_ ظهور مخاط في البراز.



أعراض أكثر حدّة تستدعي مراجعة الطبيب

يجب مراجعة الطبيب في حال كنت تُعانين تغيراً مستمراً في عادات التبرز أو غير ذلك من أعراض متلازمة الأمعاء المتهيجة، إذ قد تشير إلى حالة مرضية أكثر خطورة مثل سرطان القولون. وتتضمن الأعراض الأكثر شدة الآتي:

_ خسارة غير مبررة في الوزن.

_ الإسهال الليلي.

_ نزف الدم من المستقيم.

_ فقر الدم المرتبط بنقص الحديد.

_ التقيؤ من دون سبب.

_ صعوبة في البلع.

_ ألم مستمر لا يخف بعد نفث الغازات أو بعد التبرز.

ملاحظة: يعاني معظم المصابين بمتلازمة القولون المتهيج (IBS) من أوقات تزداد فيها الأعراض سوءاً، وأوقات تتحسن فيها الأعراض، أو تختفي تماماً.

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