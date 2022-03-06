علامات الفصام عند الأطفال..تعرف عليها

الفصام عند الأطفال حالة صحية عقلية خطيرة تشوه الإحساس بالواقع، وعادة ما يتم تشخيصه في أواخر سن المراهقة حتى أوائل العشرينات من الرجال وأواخر العشرينات إلى أوائل الثلاثينيات عند النساء، ولكن يمكن أن تظهر الأعراض أثناء الطفولة.

وقد يعني التعرف على علامات الإنذار المبكر أنه يمكنك الحصول على مساعدة للطفل المصاب بهذا المرض، حيث لن يعالج العلاج المبكر الفصام، ولكن يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية أفضل على المدى الطويل.

ما هو الفصام عند الأطفال ؟

الفصام هو حالة صحية عقلية تتعارض مع قدرة الشخص على إدارة مشاعره، والتفكير بوضوح واتخاذ القرارات، حيث إنه ناتج عن مزيج معقد من الظروف البيئية والوراثية، وهناك بعض العوامل البيئية المؤثرة، مثل سوء التغذية أثناء الحمل والتعرض للفيروسات قبل الولادة، وقد يكون لها أيضًا تأثير على من يصاب بالاضطراب.

وفي الحقيقة، من النادر رؤية مرض الفصام عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، ولكنه يحدث أحيانًا، وقد يكون من الصعب التعرف على الفصام عند الأطفال لأنه يمكن الخلط بين الأعراض المبكرة والاضطرابات الأخرى، مثل:

الانسحاب من الناس والأوضاع الاجتماعية

إظهار الخوف الشديد من أن شخصًا ما أو شيء ما يمكن أن يؤذيهم

أعراض جسدية أخرى

ما هي أعراض الفصام عند الأطفال ؟

يعاني الأطفال المصابون بالفصام من نفس الأعراض مثل البالغين المصابين بهذه الحالة، وغالبًا ما يكون من الصعب تشخيص مرض انفصام الشخصية عند المراهقين لأن الأعراض المبكرة قد تبدو وكأنها تحولات في سن المراهقة وقد تشمل أشياء مثل:

درجات أدنى في المدرسة

تغيير في الأصدقاء أو المجموعة الاجتماعية

صعوبة في النوم

تهيج

السلوكيات الأخرى الشائعة إلى حد ما في مرحلة المراهقة

الهلوسة

أنماط الفكر أو الكلام غير العادية

عدم الاستجابة للمحفزات

عدم التحرك

صعوبة التحدث أو عدم التحدث على الإطلاق

تقليد كلام الآخرين أو حركاتهم

رفض تناول الطعام أو الشراب

المشاكل المعرفية

غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بالفصام من مشاكل في التركيز والانتباه والذاكرة واتخاذ القرار، كما يمكن أن تجعل هذه الأعراض من الصعب التواجد في المدرسة أو في البيئات الاجتماعية.

هل يمكن أن تتغير أعراض الفصام مع تقدم الطفل في السن ؟

نعم، قد تظل بعض الأعراض ثابتة، وقد يصبح البعض الآخر لديه أعراض أكثر وضوحًا مع تقدمه في السن، خاصة إذا لم يتم علاج الحالة، ويمكن أن يكون لأعراض الفصام فترات أكثر هدوءًا ونشاطًا طوال الحياة.

كيف يتم تشخيص مرض الفصام عند الأطفال ؟

قبل أن يتمكن أخصائي الرعاية الصحية من تشخيص إصابة طفل أو مراهق بالفصام، من المحتمل أن يحاول استبعاد التفسيرات والحالات الأخرى، للقيام بذلك، قد يحتاج طفلك إلى:

فحص طبي شامل

تاريخ طبي مفصل

الاختبارات المعرفية (التفكير)

اختبارات البول

اختبارات الدم

اختبارات وظائف الكبد والكلى

اختبارات الغدة الدرقية

مسح تصوير الدماغ

وجزء رئيسي من تشخيص الفصام عند الأطفال هو التقييم النفسي، حيث يتضمن هذا التقييم أشياء مثل:

ملاحظة كيف يبدو الطفل ويتصرف

التحدث إلى الطفل لتحديد أفكاره ومشاعره

تحديد أنماط السلوك

التحدث مع أفراد الأسرة أو غيرهم من مقدمي الرعاية

تحديد الأفكار أو أفعال إيذاء النفس

تقييم الحالة المزاجية وأعراض القلق أو الذهان

وقد يكون الخضوع لهذا الاختبارات العديدة صعبًا على الأطفال والعائلات، ويمكن أن تكون هناك فترات انتظار، ويمكن أن يكون هناك شعور التوتر الذي لا يطاق، ومع ذلك، من المهم التأكد من التشخيص، لأنه كلما بدأ التشخيص والعلاج المناسبين في وقت مبكر، كان من المحتمل أن تكون النتائج أفضل.

ما هو علاج الفصام عند الأطفال ؟

بمجرد أن تتأكد أنت وفريق الرعاية الصحية لطفلك من التشخيص، يمكنك البدء في بناء خطة علاجية، وعليك أن تقرر:

ما هي العلاجات المناسبة لطفلك

الأعراض التي يجب إعطاؤها الأولوية

ما هي الموارد والدعم الذي ستحتاجه أنت وطفلك وعائلتك أثناء العلاج

وسيعتمد العلاج الدقيق على إجابات أسئلة مثل هذه:

ما مدى خطورة الأعراض ؟

ما مدى جودة عمل الطفل في المنزل والمدرسة ؟

هل الطفل قادر على تناول الطعام بانتظام ؟

ما هي الحالات الصحية الأخرى التي تنطوي عليها ؟

هل الطفل معرض لخطر الأذى من قبل الآخرين ؟

ما هي الأدوية التي يتناولها الطفل للحالات الصحية الأخرى ؟

هل كان للطفل آثار جانبية من أي أدوية ؟

ما هي أنواع العلاج والأدوية المشمولة بخطة التأمين الخاصة بك ؟

وقد تشمل خيارات العلاج ما يلي:

الأدوية للذهان والقلق والاكتئاب والأعراض الأخرى

التعليم، حيث يمكن أن تساعد الطفل والأسرة ومقدمي الرعاية على التعرف على مرض الفصام.

العلاج النفسي، حيث قد يساعد العلاج الفردي أو الجماعي أو العائلي.

العلاج السلوكي المعرفي، حيث يمكن أن يساعد العلاج المعرفي السلوكي في تحسين مهارات التفكير وتقليل الضيق من الهلوسة

التدريب على المهارات الحياتية، حيث يشمل هذا النوع من التدريب حل المشكلات والمهارات الاجتماعية والمهارات الوظيفية.

التغذية، حيث قد تساعد الأنظمة الغذائية المختلفة في تحسين الأعراض وتساعد في الحفاظ على صحة الأشخاص المصابين بالفصام.

دخول المستشفى. بالنسبة لبعض الأطفال، قد تكون رعاية المرضى الداخليين خيارًا.

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