علاجات منزلية لتخفيف آلام الظهر اثناء الحمل

آلام الظهر شائعة جدًا خلال المراحل المبكرة من الحمل وتكون أكثر انتشارًا بين الشهرين الخامس والسابع من الحمل، وعادة ما يكون الألم موضعيًا في أسفل الظهر وينتشر إلى الفخذين والساقين والأرداف، ومع الأنشطة اليومية، قد يزداد الألم سوءًا، مما يتسبب في الارق لليال وأيام، وإذا كنت تعانين من آلام في الظهر حتى قبل الحمل، فمن المحتمل أن تزداد سوءًا خلال هذا الوقت، ولكن لحسن الحظ يمكنك استخدام العلاجات المنزلية التالية لتخفيف آلام الظهر أثناء الحمل:

ممارسه الرياضة

يمكن أن تقوي التمارين المنتظمة الجسم وتحسن المرونة، وإذا استطعت جربي اليوغا قبل الولادة، حيث يمكن أن يقلل ذلك بسهولة من الضغط الواقع على عمودك الفقري ويساعدك على الاسترخاء، ويخفف آلامك، كما تشمل التمارين الآمنة الأخرى السباحة أو المشي أو ركوب الدراجات الثابتة.

العلاج بالكمادات الباردة والساخنة

يمكن أن تساعد الكمادات الساخنة أو الباردة في تخفيف آلام ظهرك، وكل ما عليك فعله هو وضع الكمادات على منطقة الألم لمدة 20 إلى 30 دقيقة عدة مرات في اليوم، وبعد بضعة أيام، يمكنك التبديل إلى الكمادات الساخنة باستخدام زجاجة تدفئة لتخفيف الألم، ولكن تأكدي من عدم وضع ضغط حراري على بطنك أثناء الحمل.

تحسين وضع الوقوف

من شأن تبني وضع الوقوف الصحيح أن يساعد على تقليل آلام الظهر أثناء القيام بالأنشطة اليومية، وبخلاف الجلوس بشكل مستقيم، يمكن أن يؤدي وضع الوسائد أو دعامات الظهر أيضًا إلى تحسين وضع جسمك.

حزام الامومة

يمكنك العثور على حزام الامومة بسهولة في الصيدلية أو يمكنك طلبه عبر الإنترنت، وهو يوفر الدعم لمنطقة الحوض وأسفل الظهر لتخفيف الآلام.

العلاج النفسي

يمكن أن يرجع ألم ظهرك إلى التوتر، وحينها عليك التفكير في التحدث إلى معالج نفسي لمساعدتك على الاسترخاء والشعور بالراحة.

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