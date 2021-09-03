علاجات منزلية للسيطرة على أعراض الصدفية لدى المراهقين

الجلد هو أحد الأجزاء الحساسة للغاية في جسم الإنسان، ولهذا فإن الأمراض الجلدية هي أمراض مستعصية يصعب علاجها عند تطورها، وأحد هذه الأمراض الجلدية التي يصعب علاجها هى الصدفية.

وعلى الرغم من أن هذا المرض غير معدي، ولكن يتطلب الكثير من الاهتمام ويحتاج إلى وقت طويل للشفاء، ورعاية خاصة. لا يزال الخبراء يحاولون الكشف عن السبب الجذري لهذا المرض، لكن معظمهم توصلوا إلى استنتاج شائع وفقًا للنتائج والاختبارات التي أجريت على أن انخفاض المناعة والوراثة يؤديان إلى الصدفية. وإحدى النتائج المهمة الأخرى هي أن عدم وجود فيتامين د بشكل كافي ونقص الترطيب في الجسم يمكن أن يكون أيضًا سببًا لذلك.

فيما يلي قائمة بأهم العلاجات المنزلية لمرض الصدفية التي يمكن تطبيقها للسيطرة على الصدفية والوقاية منها عند المراهقين:

الصبار

الصبار هو أحد هذه المكونات السحرية التي تستخدم في معظم العلاجات المنزلية. يمكن استخدامه عن طريق وضع هلام الصبار على المنطقة المصابة بالصدفية لتهدئة التهيج.

طريقة أخرى فعالة لاستهلاك هذا المكون السحري، وهى تناوله كمشروب. وذلك عن طريق غلي كوب من الماء وإضافة الهلام إليه لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك يصبح المشروب جاهزًا للاستهلاك.

الكركم

يعرف الكركم بخصائصه العلاجية المتعددة، ومن أبرزها هي السيطرة على مرض الصدفية، يمكن للمراهقين تناوله بالماء الساخن أو البدء في تضمين مسحوق الكركم في الطعام بشكل منتظم.

أوراق براهمي

هي عشب طبي مفيد للغاية في علاج الصدفية. وفي حال بدء ظهور علامات اضطراب جلدي علي المراهق، فيمكن إدراج أوراق براهمي في النظام الغذائي لتخفيف الآثار.

أسلوب الحياة الصحى

إن اتباع أسلوب الحياة المتوازن هو أهم شيء لعلاج الصدفية. ينصح بتجنب تناول الحليب والسكر والأرز الأبيض والزيت المكرر. يمكن أن تكون إضافة حبوب الدُخن إلى نظامك الغذائي أكثر فائدة.

نصائح للعناية بالبشرة والجلد لمرضي الصدفية:

من المهم جدًا غسل الوجه بشكل متكرر خاصة إذا كانت بشرتك دهنية. قد تصبح هذه المشاكل المتعلقة بالجلد خطيرة مع مرور الوقت عندما يتم علاجها بشكل سيء.

إذا كان الشخص يعاني من بشرة جافة، فإنت أكثر عرضة للإصابة بالصدفية. لذلك ، فإن ترطيب البشرة هو أفضل نصيحة يمكنك تطبيقها.

تجنب استخدام المنتجات العطرية مثل الصابون والعطور ومزيلات العرق التى تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين، لأنها مصنوعة من الكثير من المواد الكيميائية التي لا تتوافق مع كل أنواع البشرة.

تجنب استهلال الكحول، وينصح استخدام البدائل العضوية.

استفد من ضوء الشمس في الساعات الأولى، فالشمس هي المصدر الطاقة الطبيعية بالنسبة لنا، إلى جانب مدنا بفيتامين د. فهى تساعدنا على تقوية العظام؛ كما ينصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحت أشعة الشمس التي تساعد في تجديد شباب البشرة بطريقة صحية.

المصدر الأصلي

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