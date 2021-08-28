كيف تمنعين ظهور البقع البيضاء على أظافرك؟

بجانب تقشر وضعف الأظافر، تعد البقع البيضاء أحد أكثر مشاكل الأظافر شيوعاً بين الكثير من السيدات.

ومن نقص بعض المعادن والفيتامينات إلى الفطريات والتعرض لإصابة أو صدمة في الأظافر، يمكن أن تظهر البقع البيضاء لأكثر من سبب، ولكن يمكن منع ظهورها من خلال بضعة نصائح نوضحها فيما يلي:

نصائح وقائية من البقع البيضاء على الأظافر

ترتبط إمكانية منع البقع البيضاء على الأظافر أو الوقاية منها حسب السبب ورائها:

-فإذا كانت البقع نتيجة تعرض الأظافر لضربة أو إصابة ولم يكن تأثير ما حدث دائم، ستختفي البقع عند نموها مع نمو الأظافر.

-وفي حالة كان سبب ظهورها هو عدوى فطرية، يمكن علاج تلك البقع بالليزر أو من خلال علاج موضعي أو فموي، حسبما يقرر الطبيب.

-يُنصح بتجنب دفع الجلد المحيط بالأظافر بشدة لأن ذلك يساعد في ظهور البقع البيضاء.

-يمكنك استخدام طلاء أظافر ذا أساس مائي للتقليل من فرص حدوث أي رد فعل تحسسي للمكونات الكيميائية الموجودة في طلاءات الأظافر المعتادة.

وإضافة لما ذُكر أعلاه، يمكنك استخدام طلاء الأظافر الذي يحتوي على مكونات تعزز حماية وتغذية الأظافر وتساعد في منع الإصابة بالتهابات، كما يُنصح بارتداء قفازات واقية بقدر الإمكان لتجنب أي صدمة في الأصابع والأظافر، جنبا إلى جنب مع استهلاك مصادر الفيتامينات والمعادن التي ثبت نقصانها وتأثيرها على الأظافر.

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