علاج الإمساك عند الأطفال بالأعشاب : الأسباب وطرق العلاج يحدث الإمساك عندما تصبح حركات الأمعاء أقل تواتراً ويصعب إخراج البراز. يحدث هذا غالبًا بسبب التغييرات في النظام الغذائي أو الروتين، أو بسبب عدم كفاية تناول الألياف. يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كان الطفل يعاني من الحرارة، انتفاخ البطن، دم في البراز، عدم الأكل، فقدان الوزن، ألم أثناء الإخراج، تدلي المستقيم؛ أي خروج جزء من الأمعاء من فتحة الشرج أو إمساك يدوم أكثر من ثلاثة أسابيع. سنتناول في هذا المقال أسباب الإمساك عند الأطفال والرضع، وطرق علاجه المجربة بالأعشاب والزيوت الطبيعية:

علاج الإمساك عند الأطفال بالأعشاب: الأسباب وطرق العلاج

الرضع الصغار

يكون احتمال وجود مسببات عضوية للإمساك أكبر نسبيًا عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، وخاصة في أولئك الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر. يجب أخذ مرض هيرشسبرونج في الاعتبار عند الرضع الذين يعانون من تأخر مرور العقي (أكثر من 48 ساعة بعد الولادة) أو غيرها من العلامات الحمراء ، حتى في حالة النتائج الطبيعية لفحص حقنة الباريوم الشرجية. مرض هيرشسبرونج هو السبب الأكثر شيوعًا لانسداد الأمعاء السفلية عند الرضع. يمكن أن يؤدي التشخيص المتأخر إلى التهاب الأمعاء والقولون ، وهو من المضاعفات المميتة التي تسبب الحمى ؛ انتفاخ في البطن؛ يجب إحالة المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بمرض هيرشسبرونغ إلى مركز طبي مع أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وجراح الأطفال للاختبار التأكيدي مع أخذ خزعة من المستقيم.

إذا تم استبعاد مرض هيرشسبرونج عند الرضيع الذي يعاني من تأخر مرور العقي ، فيجب مراعاة التليف الكيسي والتشوهات التشريحية الأخرى. يجب أن يقيِّم الفحص البدني للرضيع وضع فتحة الشرج وانفتاحها ويتضمن فحصًا عصبيًا لتقييم التشوهات الخلقية في فتحة الشرج والعمود الفقري (على سبيل المثال ، فتحة الشرج النازحة من الأمام ، وتضيق الشرج ، وفتحة الشرج ، والسنسنة المشقوقة ، والحبل المربوط) . يحتاج الأطفال الذين يرضعون من الثدي إلى اهتمام خاص إذا مر الطفل الذي يرضع من الثدي لمدة أسبوع دون أن يتبرز، فهذه ليست مشكلة في العادة. لا يعاني الأطفال الذين يرضعون من الثدي عادة من الإمساك. ومع ذلك، إذا كان لدى الوالدين أو مقدمي الرعاية مخاوف بشأن حركات الأمعاء لدى الطفل، فيمكنهم طلب المشورة الطبية.

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يمكن أن يحدث الإمساك بشكل أكثر شيوعًا:

عندما يبدأ الرضيع في تناول الحليب الاصطناعي.

أثناء الفطام.

أثناء التدريب على استخدام الحمام.

في أوقات الشدة.

إذا كان الرضيع يعاني من الإمساك أثناء تناول الحليب الاصطناعي، فقد يستفيد من شرب المزيد من الماء بين الوجبات. ومع ذلك ، يجب على الوالدين أو مقدمي الرعاية عدم إضافة المزيد من الماء إلى حليب البودرة.

إذا كان الرضيع يستهلك بالفعل أطعمة صلبة ، فقد يحتاج إلى المزيد من الألياف والماء في نظامه الغذائي. يمكن أن تكون الفاكهة خيارًا جيدًا. ومع ذلك ، لا تجبر الأطفال على تناول الطعام إذا لم يرغبوا في ذلك ، لأن هذا يمكن أن يسبب أو يزيد من التوتر.

علاج الإمساك عند الأطفال بالأعشاب: الأسباب وطرق العلاج

الأطفال الأكبر سنا

يحتاج الأطفال الأكبر سنا الى المزيد من التقييم خاصة عند ظهور علامات حمراء أو الإصابة بالإمساك المزمن أو المستعصي حتى بعد الالتزام الصارم بالعلاج. يمكن إجراء الدراسات المعملية لتقييم الأمراض الجهازية ، مثل أمراض الغدة الدرقية أو أمراض التمثيل الغذائي الأخرى أو مرض الاضطرابات الهضمية أو تسمم الرصاص. يمكن لدراسات حركة الأمعاء (على سبيل المثال ، قياس الضغط الشرجي) تقييم تشوهات العضلة العاصرة ، مثل مرض هيرشسبرونغ أو العضلة العاصرة الشرجية الداخلية غير المسترخية. قد يكون التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري ضروريًا لتقييم وجود الحبل المربوط أو ورم الحبل الشوكي أو عدم التخلق العجزي . يمكن أيضًا التفكير في تجربة نظام غذائي خالٍ من حليب البقر لأن الإمساك يمكن أن يكون ناتجًا عن عدم تحمل حليب البقر، خاصةً في الأطفال الصغار الذين يعانون من الشقوق الشرجية

بالإضافة إلى ذلك أثناء التدريب على استخدام الحمام ، يمكن أن يحدث الإمساك إذا شعر الطفل بالتوتر ، خاصة إذا حدثت تغيرات أخرى، مثل البدء في الحضانة. قد يساعد إعطاء الطفل متسعًا من الوقت لتفريغ أمعائه.

علاج الإمساك عند الأطفال بالأعشاب: الأسباب

الوراثة - لسوء الحظ، بالنسبة لبعض الأطفال، فهو موجود في الجينات، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد إمكانية للتملص من هذه الحالة المزعجة.

النظام الغذائي - الأطعمة المصنعة، والأطعمة منخفضة الألياف، ومعظمها من منتجات الدقيق الأبيض، والاستهلاك المتكرر للأطعمة التالي: (منتجات الألبان أو القمح أو كليهما – يواجه بعض الأطفال صعوبة في هضم القمح أو منتجات الألبان، مما يؤدي إلى إبطاء التخلص منها. تجنب منتجات الألبان خاصة المصنوعة من حليب البقر.)

عدم الذهاب الى الحمام وقت الحاجة - بعض الأطفال يمتنعون عن الذهاب الى الحمام لأنهم يخشون الإخراج لسبب ما أو أن لديهم تجربة مؤلمة في السابق. يمكن أن يتضاعف هذا بسرعة وكلما طالت مدة الامتناع، يصبح الأمر أسوأ.

سوء المضغ / انتقائية الأكل - إذا كان طفلك لا يمضغ طعامه جيدًا أو يواجه صعوبة في مضغ وابتلاع قطع كبيرة من الطعام ، فقد يساهم ذلك في الإمساك. بالطبع ، يمكن أن يؤدي تناول الطعام الانتقائي مع نظام غذائي محدود بالفواكه والخضروات إلى الإمساك. ضع في اعتبارك أنه إذا كان الإمساك هو المشكلة الأساسية ، فقد يتسبب إجبار الطفل على تناول الطعام الى المزيد من الانزعاج.

عدم شرب كمية كافية من الماء - الكمية القليلة من الماء تجعل من الصعب تحريك البراز عبر الأمعاء.

العضلات الهزيلة - نعم ، هذا صحيح ، يمكن أن تؤثر قوة عضلات أطفالنا في الواقع على قدرتهم على إخراج البراز.

علاج الإمساك عند الأطفال بالأعشاب : الطب البديل

هناك الكثير من أنواع الأعشاب التي تعالج الإمساك عند الأطفال، إعطاء الطفل كوباً من هذه الأصناف يساعد على التخلص من الإمساك نهائياً:

اليانسون

البابونج

الزنجبيل

النعناع

عشبة السنا أو السنامكي

الشعير.

عشبة الراوند

كاسكارا ساغرادا أو القشرة المقدسة، وتعتبر مليناً عشبياً، حيث تعمل على تخفيف تهيج القولون وتشجيع حركة الأمعاء

عشب الدرار الأحمر

بذور القطونا أو القطونة ( Psyllium )

بالإضافة الى هذه الزيوت الطبيعية:

زيت الزيتون. تناول معلقه كبيرة منه صباحا على الريق مع القليل من عصير الليمون .

زيت بذر الكتان. تناول معلقه من زيت بذر الكتان مع عصير البرتقال.

زيت الخروع. يدلك البطن بكمية قليلة من زيت الخروع للأطفال الرضع أما الأطفال الأكبر من سنتين فيمكنهم تناول معلقه من زيت الخروع مع كوب من الحليب.

زيت السمسم. تناول معلقه كبيرة منه صباحا على الريق مع القليل من عصير الليمون .

علاج الإمساك عند الأطفال بالأعشاب : فواكه وحبوب

الإجاص

الافوكادو

عصير البرقوق / الكمثرى / العنب الأبيض / التفاح تعتبر ملينات طبيعية، فهي تحتوي على نسبه عالية من الألياف.

معظم الخضار خاصة البازلاء والبروكلي.

العدس

الفاصوليا ، وخاصة الفاصوليا السوداء! (فكر في إضافتها إلى البرغر والأرز والحساء).

دقيق الشوفان

باستا القمح الكامل

الشعير

الحبوب الكاملة

بذور الكتان

العسل (أضيفي ملعقة صغيرة من الليمون ونصف ملعقة صغيرة من العسل إلى القليل من الماء الدافئ، حركي الماء واجعلي طفلك يشربه.)

علاج الإمساك عند الأطفال بالأعشاب: طرق أخرى

الحمام الدافئ. يعتبر من أفضل الطرق لعلاج الإمساك فيساعده على الاسترخاء وتلين حرجة الأمعاء .

التدليك. باتجاه عقارب الساعة من منطقه السرة إلى أعلى باستخدام أحد الزيوت العطرية.

التمارين الرياضية. عمل تمارين الساقين، مثل الدراجة تساعد على إخراج الغازات

تنظيم الوجبات وتنوعها. يساعد على عمل روتين صحي للجهاز الهضمي والإخراج.

العلاج بالإبر الصينية. يتضمن هذا الطب الصيني التقليدي إدخال الإبر الدقيقة في أجزاء مختلفة من الجسم. قد يساعد العلاج إذا كان طفلك يعاني من آلام في البطن مرتبطة بالإمساك.

علاج الإمساك عند الأطفال بالأعشاب: العلاجا ت الطبية

مكملات الألياف أو ملينات البراز المتاحة دون وصفة طبية. إذا لم يحصل طفلك على الكثير من الألياف في نظامه الغذائي ، فقد تساعد إضافة مكملات الألياف التي لا تستلزم وصفة طبية. ومع ذلك ، يحتاج طفلك إلى شرب ما لا يقل عن 32 أونصة (حوالي 1 لتر) من الماء يوميًا حتى تعمل هذه المنتجات بشكل جيد. استشر طبيب طفلك لمعرفة الجرعة المناسبة لعمر طفلك ووزنه.

تحاميل الجلسرين. يمكن استخدام لتليين البراز عند الأطفال الذين لا يستطيعون ابتلاع الحبوب. تحدث مع طبيب طفلك حول الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه المنتجات.

ملين أو حقنة شرجية. إذا تسبب تراكم مادة البراز في حدوث انسداد ، فقد يقترح طبيب طفلك ملينًا أو حقنة شرجية للمساعدة في إزالة الانسداد. تشمل الأمثلة البولي إيثيلين جلايكول Polyethylene Glycol والزيوت المعدنية.لا تعط طفلك ملينًا أو حقنة شرجية أبدًا دون موافقة الطبيب والتعليمات بشأن الجرعة المناسبة.

حقنة شرجية في المستشفى. في بعض الأحيان ، قد يكون الطفل مصابًا بالإمساك الشديد لدرجة أنه يحتاج إلى دخول المستشفى لفترة قصيرة للحصول على حقنة شرجية أقوى لتنظيف الأمعاء (إزالة الدم).

علاج الإمساك عند الأطفال بالأعشاب: الإمساك المزمن

التشخيص:

سوف يقوم طبيب طفلك بما يلي:

اجمع تاريخًا طبيًا كاملاً. سيسألك طبيب طفلك عن أمراض طفلك السابقة. من المحتمل أيضًا أن يسألك عن نظام طفلك الغذائي وأنماط نشاطه البدني.

أجرِ فحصًا جسديًا. من المرجح أن يشمل الفحص البدني لطفلك فحص فتحة الشرج لطفلك للتحقق من وجود تشوهات أو وجود براز محشور. يمكن فحص البراز الموجود في المستقيم بحثًا عن الدم.

عادةً ما يقتصر إجراء الاختبارات الأكثر شمولاً على حالات الإمساك الشديدة فقط. إذا لزم الأمر ، قد تشمل هذه الاختبارات:

تصوير البطن بالأشعة السينية. يسمح اختبار الأشعة السينية القياسي هذا لطبيب طفلك بمعرفة ما إذا كان هناك أي انسداد في بطن طفلك.

قياس الضغط الشرجي أو اختبار الحركة. في هذا الاختبار ، يتم وضع أنبوب رفيع يسمى قسطرة في المستقيم لقياس تنسيق العضلات التي يستخدمها طفلك لتمرير البراز.

الأشعة السينية حقنة الباريوم. في هذا الاختبار ، تُغطى بطانة الأمعاء بصبغة متباينة (الباريوم) بحيث يمكن رؤية المستقيم والقولون وأحيانًا جزء من الأمعاء الدقيقة بوضوح في الأشعة السينية.

خزعة المستقيم. في هذا الاختبار ، يتم أخذ عينة صغيرة من الأنسجة من بطانة المستقيم لمعرفة ما إذا كانت الخلايا العصبية طبيعية.

دراسة العبور أو دراسة العلامات. في هذا الاختبار ، سوف يبتلع طفلك كبسولة تحتوي على علامات تظهر في الأشعة السينية التي تم التقاطها على مدار عدة أيام. سيحلل طبيب طفلك الطريقة التي تتحرك بها العلامات عبر الجهاز الهضمي لطفلك.

تحاليل الدم. من حين لآخر ، يتم إجراء اختبارات الدم ، مثل لوحة الغدة الدرقية.

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