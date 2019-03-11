طرق علاج آلام عينيك عند تصفح الإنترنت

آلام العين بسبب الكمبيوتر تتعدد أسبابها وأهمها شدة الإضاءة

عند العمل على جهاز الكمبيوتر لساعات طويلة، لا بد وأن تشعر ببعض الآلام أو الحكّة في عينيك، وذلك بسبب الضوء الساطع الذي تصدره الشاشة طوال الوقت، وفي هذا المقال سنطرح طريقة بإمكانها تخفيف آلام عينيك خاصة عند تصفحك للإنترنت.

كيف تقلل من آلام عينيك عند تصفح الإنترنت؟

النشاط الأكثر الذي نقوم به أثناء استخدامها لأجهزة الكمبيوتر هو تصفحنا للإنترنت، سواءً في شبكات التواصل أو حتى المواقع الإخبارية والمنوّعة، وبما أن أغلب المواقع تفضل استخدام الألوان الفاتحة للخلفية فإن هذا يزيد من فرص شعور العين بالإرهاق.

وكما يفترض موقع webmd المتخصص بالأمور الطبية، فإن آلام العين بسبب الكمبيوتر تتعدد أسبابها، ولكن أحدها هو شدة الإضاءة، ويمكن معالجة هذا الأمر عن طريق تقليل الإضاءة، وهذا بالضبط الحل الذي تقدمه الإضافة التالية.

الحل الذي سنطرحه عبارة عن إضافة برمجية لمتصفح جوجل كروم، وهي Dark Reader، تقوم هذه الإضافة بتبديل الخلفيات الفاتحة للون داكن يقلل من الأثر الذي يحصل لأعيننا من الجلوس لوقت طويل أمام الحاسوب.

طريقة استخدامها بسيطة جدًا، حيث يمكنك أن تضغط على زر الإضافة ثم اختيار الحالة التي تريد تصفح الموقع بها، إما أن تكون غامقة وهي المريحة، أو فاتحة لتعيدها للوضع الطبيعي، مع إمكانية التحكم بمدى حرارة الصورة “ميلها للون الأحمر” إذا كان الأمر يريحك.

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