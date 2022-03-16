علاج الثالول من الصيدلية..كل ما تحتاج لمعرفته

علاج الثالول من الصيدلية أمر مهم ويجب اللجوء إليه عاجلًا أم آجلًا، بغض النظر عن بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد في هذه الحالة، وفي الواقع إن الثآليل تظهر على الجلد بسبب فيروس يسمى فيروس الحليمي البشري، وهي حالة أصابت البشر لآلاف السنين.

وعلى الرغم من أن الثآليل بشكل عام ليست خطيرة ولا تشكل أي مخاوف على الحياة، إلّا أنها مزعجة وغير مريحة ومظهرها محرج وأحيانًا قد تكون معدية، وفي أحيان أخرى قد تسبب الألم أيضًا.

ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على علاج الثالول من الصيدلية ، إلى جانب طرق علاج الثالول ، و أسماء أدوية لعلاج الثالول ، إلى جانب العلاجات التي يتم استعمالها للتخلص من الثآلول بشكل عام.

كيف يمكن علاج الثالول من الصيدلية ؟

يمكن أن تزول معظم الثآليل في النهاية دون علاج ومن تلقاء نفسها، أيضًا يمكن اللجوء إلى العلاجات التي يتم استعمالها للتخلص من الثآلول، ولكن يمكن أن يستغرق ذلك وقتًا طويلًا ومؤلمًا، ويشمل علاج الثالول من الصيدلية ما يلي:

الكريمات والجل والمراهم الجلدية واللصقات الطبية التي تحتوي على حمض الساليسيليك والتي تحرق الطبقة العليا من الجلد المصاب

البخاخات الباردة التي تحتوي على ثنائي ميثيل الإيثر البروبان، حيث أنها تساعد في علاج مشكلة الثالول من خلال تجميده

من المهم جدًا التحقق دائمًا من النشرة التي تكون موجودة مع أي أدوية لعلاج الثالول ، حيث أن ذلك يساعدك على معرفة ما إذا كان علاج الثالول من الصيدلية مناسب لك، إلى جانب معرفة كيفية استخدامه بالطريقة الصحيحة، أيضًا يمكن سؤال الصيدلي عن بعض التفاصيل للتأكد من كل شيء بشكل تام.

بالعودة إلى حمض الساليسيليك، والذي يوجد في أدوية علاج الثالول ، فقبل استخدامه يجب:

نقع الثالول في الماء لمدة 5 دقائق لتنعيمه

وضع الجل أو الكريم على الجلد وحول الثالول لعلاجه

بعد أسبوع قم برفق بإزالة الثالول

اتخاذ بعض الخطوات المناسبة لمنع انتقال عدوى الثالول إلى الآخرين

وفي حال فشل علاج الثالول من الصيدلية ولم يحقق أي نتائج بعد فترة من الاستخدام، يمكن للطبيب إزالة الثالول عن طريق:

تجميده بالنيتروجين السائل

إحراقه بإبرة كهربائية أو ليزر

وضع الأحماض التي تساعد في إزالة الثالول

حقن عقار يسمى "bleomycin” في الثالول يقتل الفيروس، ويستخدم في الحالات الشديدة

علاج المناعة، حيث يستخدم هذا العلاج جهاز المناعة لمحاربة الثآليل، ويتضمن وضع مواد كيميائية على الثالول والتي بدورها تسبب رد فعل تحسسي، ومن خلال ذلك قد يتم إزالة الثالول

وفي الحقيقة، إن علاج مشكلة الثآلول أمر يتطلب المثابرة والصبر، حيث أحيانًا يختفي الثالول بعلاج واحد، وأحيانًا قد تضطر لاستخدام العديد من العلاجات التي يتم استعمالها للتخلص من الثآلول.

أسماء أدوية لعلاج الثالول من الصيدلية

فلورويراسيل (FLUOROURACIL 250MG-10ML VIAL)

ادروسيل (Adrucil)

فلورويوراسيل (FLUOROURACIL EBEWE AMP 50MG-ML)

فلوراويوراسيل (FLUOROURACIL 500MG-10ML VIAL)

كيراسال (KERASAL 10 % OINTMENT)

طرق منع الثالول من الانتشار

في الحقيقة، قد يكون من الصعب أن يتم منع الثآليل من الانتشار، ولكن بعض الإجراءات قد تخفف من ذلك:

تجنب لمس ثآليل الآخرين

اغسل يديك بعد لمس الثالول الخاص بك

تجنب مشاركة المناشف والأشياء الخاصة الأخرى مع الآخرين

حافظ على يديك وقدميك نظيفة وجافة

قم بتغيير الجوارب بشكل يومي

لا تمشي حافي القدمين في الأماكن العامة

تجنب خدش أو إزالة الثالول، حيث قد ينشر ذلك العدوى لأجزاء أخرى من الجسم

احلق بحذر لأن الثآليل يمكن أن تنتشر في حال تسبب بجرح في الجلد قريب منها

علاج مشكلة الثآلول في المنزل

خل التفاح

خل التفاح هو سائل حمضي مصنوع من عصير التفاح، ويعتقد أن يعمل مثل حمض الساليسيليك، حيث أنه يساعد في تقشير الثالول الموجود على الجلد، وفي النهاية إزالته بشكل كامل.

خل التفاح أيضًا يمتلك خصائص طبيعية مضادة للميكروبات وقد تساعد في محاربة فيروس الورم الحليمي البشري، ولكن لا زالت هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث حول ذلك.

قشر الموز

تشير الأدلة بشكل عام إلى أن قشر الموز قد يساعد في علاج مشكلة الثآلول ، ولكن حتى الآن لا يوجد أي بحث أو دراسة تربط قشور الموز بعلاج الثآليل أو التهابات الجلد الفيروسية، ولكن في حال كنت تود تجربته قم بوضع قطعة من قشر الموز فوق الثالول قبل النوم، وكرر ذلك لعدة أيام.

الثوم

الأليسين وهو مركب أساسي في الثوم، يحتوي على تأثيرات مضادة للميكروبات، وتم دراسته بشكل واسع بسبب خصائصه المضادة للفيروسات والمعززة للمناعة، ولعلاج الثالول بالثوم اطحن فص من الثوم واخلطه مع الماء وقم بوضعه على الثالول ومن ثم غطيه بضمادة، كرر ذلك يوميًا لمدة 3-4 أسابيع.

قشر البرتقال

يعتبر قشر البرتقال شائع جدًا في علاج مشكلة الثآلول ، حيث أنه خيار اقتصادي ومفيد، ويتضمن فقط وضع القشر مرة في اليوم على الثآلول، ومن ثم ستلاحظ تغير لون الثالول للون الغامق وبعدها سيسقط، ولكن ذلك قد يستغرق أسبوعين أو أكثر.

الأناناس

يعد الأناناس غنيًا بالبروميلين، وهو مزيج من البروتينات والإنزيمات التي تساعد في إزالة الجلد الميت، وبينما تشير بعض البيانات إلى كفاءة البروميلين في علاج مشكلة الثآلول ، إلّا أنه بشكل عام لا توجد دراسات كافية تدعم صحة ذلك.

البطاطس

يدعي البعض أن عصير البطاطس قد يساعد في تجفيف الثالول، ولكن حتى الآن لا توجد دراسات تدعم تلك الادعاءات، ولكن لتجربة هذه الطريقة، كل ما عليك هو أن تقطع حبة بطاطس صغيرة إلى نصفين، ومن ثم ضع أحد النصفين على الثالول حتى يتم تغطيته بشكل كامل بالعصير، وكرر ذلك مرتين يوميًا في حال كنت لاتفضل الحصول على علاج الثالول من الصيدلية.

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