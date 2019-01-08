8 وصفات طبيعية للتخلص من الصداع النصفي

يخفف زيت اللافندر (الخزامى) من آلام الصداع النصفي

يومًا بعد يوم، يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، الذي ينجم عنه ألم شديد في شق من الرأس إما الأيمن أو الأيسر، غثيان، وتشنج في عضلات الرقبة.

ورغم أن معظم المسكنات المتاحة في الصيدليات دون وصفة طبية لا تجدي عادة في علاج هذا النوع من الصداع والذي يطلق عليه البعض اسم الشقيقة، إلا أن هناك 8 وصفات طبيعية قد تكون الحل السحري للقضاء عليه:

1 - قشور الموز

تعتبر قشور الموز أحد العلاجات الطبيعية الفعالة في التخلص من الصداع النصفي، فببساطة عندما تشعر بنوبة صداع ضع بعضا من قشور الموز على جبينك، وعندما تبدأ بشرتك في امتصاص البوتاسيوم الموجود بها ستشعر بتحسن ملحوظ.

2 - الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص علاجية فعالة للتخلص من الصداع النصفي، ويتم تناوله كمشروب ساخن بعد غليه في الماء لمدة 10 دقائق.

3 - مكعبات الثلج

للتخلص من الصداع النصفي، ضع بضع مكعبات من الثلج في قطعة قماش وقم بوضعها على رأسك وحول عنقك لبضع دقائق، فهذا من شأنه تقليل الألم تدريجيا.

4 - زيت اللافندر

يخفف زيت اللافندر (الخزامى) من آلام الصداع النصفي، وذلك عن طريق إضافة 5-6 قطرات من الزيت على 5-6 أكواب من الماء المغلي، ثم استنشاقها.

5 - زيت الريحان

يتمتع زيت أوراق الريحان بخصائص مهدئة، فهو يساعد على استرخاء العضلات والتخلص من الصداع.

6 - القهوة

تعد القهوة أحد العلاجات الطبيعية الفعالة في القضاء على الصداع النصفي عند بداية الشعور به، فالكافيين الموجود بفنجان واحد منها يعمل على تقليل تورم الأوعية الدموية، وبالتالي القضاء على الألم، لكن ينصح بعدم الإكثار من تناولها حتى لا تحدث نتائج عكسية.

7 - الحنطة السوداء

تكمن فائدة الحنطة السوداء كعلاج منزلي طبيعي للصداع النصفي في احتوائها على مركبات الفلافونويد، وهي مواد كيميائية نباتية ثبت أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، كما أنها تقضي على الالتهاب وهو سبب شائع للصداع.

8 - بذور الكتان

قد ينجم الصداع النصفي المتكرر عن الالتهاب، ويمكن تخفيف آلامه عن طريق تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية والمتوفرة بكثرة في بذور الكتان وزيتها.

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