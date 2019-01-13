7 أطعمة تؤدي لإنتفاخ البطن بشكل كبير

الأطعمة الدهنية يتم هضمها ببطء فتظل فترة أطول بالمعدة

هو زيادة في حجم البطن نتيجة لوجود غازات في الأمعاء، بسبب تناول بعض أنواع الأطعمة غير الصحية، أو التي تسبب بحدوث انتفاخات في البطن، مثل: البقوليات، والمشروبات الغازية، أو الأكل بطريقة سريعة، ويشعر الشخص المصاب بانتفاخ البطن بضيق شديد، يمنعه من التصرف بشكل طبيعي وأداء واجباته ومهامه بسهولة، بسبب حاجته الدائمة للذهاب إلى المرحاض للتخلص من هذه الغازات المزعجة.

وتعتمد الفترة الزمنية التي يظل فيها البطن منتفخاً على طبيعة جسم الإنسان، ونوعية الإجراءات التي اتبعها لإعادة بطنه إلى الوضع الطبيعي، كما أن الأشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بالجهاز الهضمي، كالقولون، والذين يعانون من زيادة في الوزن، تزداد معاناتهم من انتفاخ البطن.

تشكين من انتفاخ البطن دوماً ولا تعلمين السبب؟ لديك مشاكل في المعدة تتمثل بانتفاخ وعدم الراحة معظم الأوقات؟ لا بد أن السبب هو العادات الغذائية التي تتبَعينها، فهي تلعب دوراً رئيساً في إصابتك بهذا العارض وفي استمراره لوقت طويل.

إليك أهم الأطعمة التي تؤدي لانتفاخ البطن بشكل كبير:



الملح: يقوم الملح بجذب الماء، لذا إن كنت تتناولين كمية أكبر من المعتادة من الملح، سيقوم جسمك بالإحتفاظ بالسوائل بشكل أكبر مما يساهم بشعورك بالإنتفاخ.



حاولي الإلتزام لالكمية الموصى بها يومياً، وهي 2،4 غرام أي ما يعادل حجم ملعقة طعام. كما إبعدي المملحة عن متناول يدك خلال تناول الطعام كي لا تستخدميها بإفراط.



إبتعدي أيضاً عن الأطعمة المعلَبة والجاهزة لأنها غنيةٌ بالملح. إقرأي المكونات الغذائية لأي صنف قبل شرائه.



الكربوهيدرات الزائدة: والمقصود بها الإفراط في تناول السكريات، ما يؤدي إلى تخزينها في عضلاتك بشكل الغلايكوجين. وكل غرام من الغلايكوجين يخزَن 3 غرامات من الماء، ما يؤدي إلى شعورك بالإنتفاخ.



الأطعمة الحمضية: ومنها حموضة القهوة والشاي والكاكاو الساخن وعصائر الفاكهة الحمضية، كلها تقوم بتهييج الجهاز الهضمي لديك مما يؤدي إلى انتفاخه.



الأطعمة الدهنية: خصوصاً الدهون المقلية، يتم هضمها ببطء فتظل فترة أطول بالمعدة مما يؤدي إلى شعورك بالثقل والتخمة. لذا حاولي التقليل منها قدر الإمكان، والإستعاضة عنها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية.



الأطعمة المليئة بالبهارات: الأطعمة الغنية بالفلفل الأسود والقرنفل ومسحوق الفلفل الحار والصلصات الحارة والبصل، كلها تزيد إفراز حمض المعدة والذي يزيد فرصة التهيج والإنتفاخ في البطن.



المشروبات الغازية: هل تعلمين أين تذهب الفقاعات التي تتصاعد من علبة المشروب الغازي عند فتحها؟ إنها تتجمع كلها داخل بطنك ما يشعرك بالإنتفاخ. إستبدلي هذه المشروبات بالماء الذي لن يسبَب لك الإنتفاخات المزعجة بل سيفيدك في عملية الهضم.



العلكة: ربما لا تعلمين هذه المعلومة، لكن عندما تقومين بمضغ العلكة فإنك تبتلعين الهواء الذي يُحبس داخل بطنك، مما يؤدي إلى الضغط والإنتفاخ وتوسَع البطن. حاولي قدر الإمكان عدم استخدام العلكة خصوصاً في الأوقات التي تشعرين فيها بالضيق والإنتفاخ.

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