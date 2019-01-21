طريقة تحضير الشاي لعلاج حساسية العين واحمرارها وانتفاخها

للشاي فوائد عظيمة في علاج حساسية العين

للشاي فوائد عظيمة في علاج حساسية العين واحمرارها وانتفاخ ما تحت العينين، أمّا طريقة تحضير الشاي للعلاج، فهو باتّباع الخطوات التالية:

- توضع ميداليات الشاي في ماء مغلي.

- يترك قليلاً ليبرد، ثم نقوم بوضع ميداليات الشاي على العين لتعمل ككمادات للعين.

- يمكن غلي الشاي الحب، ثمّ وضع قطنه في الماء لتعمل بنفش مفعول ميداليات الشاي.

- يتم تقطير العين بالشاي لتأكيد دخول الشاي إلى العين.

- سوف يظهر الفرق فور استخدامه وسوف يقلّ احمرار العين عن طريق المتابعة في الاستخدام.

- توضع اكياس الشاي المر بعد تبريدها على العين لإزالة السواد والانتفاخ الموجود تحت العين.

- تكرار هذه العملية ثلاث مرات في اليوم.

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