علاج فروة الرأس بالزيوت العطرية

تقول مستشارة التجميل والعناية، ومؤلفة كتاب "طرق العناية الصحيحة بالشعر" يوجينيا شو، إن العلاج بالزيوت العطرية هو أفضل السبل لتحسين صحة فروة الرأس والشعر على حد سواء.

وبحسب يوجينيا التي كرست جل وقتها لتوعية النساء حيال صحة الشعر بعد أن فقدت ابنتها شعرها، فإن فروة الشعر المتعبة عادة ما تكون السبب الرئيسي وراء جميع مشاكل الشعر ابتداء من جفافه وانتهاء بتساقطه.

وتوصي يوجينيا، باستخدام العلاجات العطرية المشتقة من الزيوت الأساسية النباتية التي تساهم بفاعلية في تحسين صحة فروة الرأس والشعر.

وتقول الباحثة في كتابها، إن الجلد يمتص الزيوت الأساسية النباتية بسهولة، والتي تغذي بدورها بصيلات الشعر لتصبح صحية وفاعلة مما يؤثر إيجاباً على صحة الشعر.

كما أن الزيوت العطرية لا تتميز برطوبتها ورائحتها العطرة فحسب، ولكنها أيضاً تتميز بخصائصها المضادة للجراثيم والفيروسيات والفطريات، الأمر الذي يجعلها خياراً مثالياً للحفاظ على صحة فروة الرأس.

إضافة إلى ما سبق، توصي يوجينيا، باتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة فروة الرأس والشعر، فكلما كانت الأطعمة التي نتناولها صحية أكثر، كلما تحسنت صحة الشعر لدينا.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

جميلة البوابة: قناع شعر الأرز لنمو الشعر الكثيف السريع

تعرّف على فوائد وأضرار عشبة الميرمية للمرأة