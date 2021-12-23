علاقات البوابة: الحجم غير مهم أثناء ممارسة الجنس هناك خرافة كبيرة مفادها أنه كلما كان العضو الذكري أكبر كان ذلك أفضل عندما يتعلق الأمر بالجماع. لكن الدراسات تشير إلى أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. انه أمر نفسي! دماغك هو العضو الجنسي الأكثر نشاطًا لأنه يعتمد على ما تؤمن به وتتخيله.

لذلك نقدم لك اليوم أسبابًا حول كيف يمكن حتى للعضو الصغير أن يمنح المرأة المتعة ، ويكسر الأسطورة ، ويثبت أن الحجم لا يهم!

علاقات البوابة: الحجم غير مهم أثناء ممارسة الجنس

لا تخافي

في بعض الأحيان تخاف النساء من الحجم لأنه شيء يدخل جسمك. ولكن العضو صغير يمكن أن يبدد هذا القلق ويمكنك الاستمتاع بحياتك الجنسية أيضًا. لا يوجد ألم حارق ، لذا استرخ واستمتع!

انهم الأفضل في السرير

الحصول على هزة الجماع صعب بعض الشيء بالنسبة لمعظم النساء ، بغض النظر عن الحجم. نوعية الجنس هي المهمة. هناك العديد من المواقف الجنسية المتاحة للجميع وكيف يكون الرجال ذوي العضو الأصغر أفضل؟ يشعرون أن حجم عضوهم لا يكفي لذلك يجربوا طرقًا مختلفة لمنحك المتعة التي يمكنهم الاعتماد عليها بسهولة ، وبالتالي ، فإنهم يبذلون المزيد من الجهد ليكونوا عشاق رائعين.

ماذا عن المهبل الصغير

لا يتعلق الامر بالرجال فقط ، حتى النساء يمكن أن يواجهن مشكلة في حجم المهبل. إذا كان لديهن مهبل صغير ، فإن تجربة عضو كبير يمكن أن يكون مؤلما ومخيفاً جدًا في البداية. لذلك يصبح العضو الصغير هو الفارس المغوار. لانه يساعدك في ممارسة الجنس بدون ألم مع الكثير من المداعبة.

توقف عن تصديق الاساطير والاكاذيب. إذا كنت تسخر من أي شخص ذو عضو صغير فهذا غير عادل ويقوض نفسية الرجل مدى الحياة! انظر إلى طرق أخرى إذا كنت غير راضٍ عن الحجم، جرب وضعيات مختلفة وستجد بأن الجماع سيصبح مسلياً أكثر.

المزيد من صحتك وجمالك:

علاقات البوابة: الإدمان على الجنس

علاقات البوابة: 5 طرق التعامل مع زوج مسيطر

علاقات البوابة: 5 نصائح للتعامل مع الإحباط الجنسي