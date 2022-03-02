علاقات البوابة: علامات وجود جو سام في مكان العمل العمل في بيئة مرهقة أمر لا يرغب فيه أي موظف على الإطلاق. يجب أن يكون مكان العمل محفزًا ومشجعًا وهادئًا بما يكفي للموظفين للعمل دون الشعور بضغط مستمر لأداء فعال. في حين أن هذا الأخير هو جزء لا يتجزأ من أي مكان عمل ، والعمل في جو من الانتقاد، والضغط الشديد لا ينصح به أبدًا. وهكذا ، يجب أن تبحث دائمًا عن العلامات التي تشير إلى أن مكان عملك شديد السمية حتى تتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحته.

فيما يلي بعض العلامات التي يمكنك اكتشافها في أول يوم لك في مكان عملك الجديد.

علاقات البوابة: علامات وجود جو سام في مكان العمل

أنت لست مشمولاً بأي شيء

في يومك الأول ، يجب على زملائك ومديرك الجدد بذل الجهد لجعلك تشعر بالترحيب والاندماج في أنشطة العمل الجديدة. يجب ألا تشعر بالوحدة في اليوم الأول ، وإذا كان مكان عملك لا يبدو أنه يهتم بموظفه الجديد في يومه الأول ، فهناك مشكلة في مكان عملك.

علاقات البوابة: علامات وجود جو سام في مكان العمل

هناك الكثير من التصرفات الوقحة

إذا لاحظت أن هناك الكثير من سلوك الاستخفاف والمزاح الفظي المنتشر بين الزملاء عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وحتى عند التحدث ، فهذه علامة على أن رئيسك في العمل لا يفعل أي شيء لوقف مثل هذا السلوك في مكان العمل.

علاقات البوابة: علامات وجود جو سام في مكان العمل

الثرثرة تنتشر كثيراً

عندما تنتشر الثرثرة في مكان عملك ، فهذه ليست علامة جيدة. لا ينبغي أن يتدخل الموظفون في الحياة الخاصة للآخرين في مكان العمل. قد لا يشعر الكثيرون بالارتياح مع مثل هذا السلوك. من المؤكد أن السماح بانتشار القيل والقال والشائعات ليس بالأمر الجيد.

علاقات البوابة: علامات وجود جو سام في مكان العمل

طبيعة العمل مختلفة

قد يكون مكان العمل سامًا أيضًا عندما تبدو الوظيفة التي تقدمت لها مختلفة تمامًا على ارض الواقع. إذا تم تكليفك بواجبات مختلفة تمامًا عن تلك المتوقعة ، فهذه علامة على أن مكان عملك غير منظم. ابحث عن أي تغييرات أخرى تتعلق بساعات العمل والراتب ومرونة العمل وما إلى ذلك.

علاقات البوابة: علامات وجود جو سام في مكان العمل

الخوف من اليوم التالي

إذا كنت تنهي عملك، خائفًا مما سيحدث في الغد ، فهذه الوظيفة بالتأكيد ليست هادئة أو مريحة. إذا أخبرك حدسك أن هذه الوظيفة تبدو وكأنها تحتوي على مثل هذه السمات السامة ، فمن المستحسن أن تكون صريحًا مع توقعات واحتياجات العمل الخاصة بك من اليوم الأول.

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