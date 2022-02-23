علاقات البوابة: لا تدع الحزن يغلب عليك نحن في الموجة الثالثة من الوباء العالمي لكوفيد-19 ، وقد أصبح الخسارة والحزن الآن كلمات مألوفة نعيشها يومياً ، خاصة وأن الموجة الثانية أصابت الجميع بشدة. بالإضافة إلى أن موجات الفيروس التاجي الثلاث التي أودت بحياة العديد من الأشخاص، بالإضافة الى أسباب أخرى تسببت في إحداث الحزن والخسارة على الناس.

في حين أن الحزن يتبعه دائمًا الخسارة، فمن الشائع أيضًا أن يفقد الأشخاص السيطرة الكاملة أثناء حزنهم على وفاة أحد أفراد أسرته. كما أن الخسائر غير المتوقعة في الأرواح وغير ذلك التي سببها الوباء كانت سببًا كبيرًا لحزن الناس وعدم قدرتهم على التعافي من صدمة وحزن الفقدان. علماء النفس الإكلينيكيون والخبراء لهم رأيهم الخاص في العملية التي ستساعد أي شخص يتعامل مع هذين المشاعر.

علاقات البوابة: لا تدع الحزن يغلب عليك

التعايش

يأتي الحزن بأشكال مختلفة. في حين أنه قد يأتي بالنسبة لبعض الأشخاص في شكل أزمة هوية ، فقد يبدو للآخرين وكأنه شعور بالارتباك أو الذنب أو أحيانًا الندم. تشمل الأشكال الأخرى العواطف القوية، وتقلب المزاج ، والشعور بفقدان السيطرة ، والوحدة ، والصدمة أو القلق. بينما يتعلم بعض الناس أن يشفوا أنفسهم ، يتعلم البعض الآخر العيش بحزن. الطريقة الوحيدة للشفاء الفعلي من شيء ما هي الشعور به تمامًا والمرور بعملية مؤلمة من الشعور به حتى تتعلم التعايش معه.

علاقات البوابة: لا تدع الحزن يغلب عليك

الوقت

يمكن للمرء دائمًا أن يشفى ويعيد البناء ، ويصبح كاملًا مرة أخرى على الرغم من أنه قد لا يتمكن أبدًا من العودة إلى ما كان عليه قبل الخسارة. إذا تعامل المرء مع عواطفه وواجهها ، فإن عملية الشفاء تتسارع على عكس الحالة التي يحاول فيها الناس الهروب من مشاعرهم. لا شك أن الوقت هو أفضل معالج مما يجعل التعامل مع الأشياء أمرًا سهلاً ، ولكن حتى ذلك الحين ، فإن التحلي بالصبر والإدراك مع مشاعر المرء أمر حتمي.

علاقات البوابة: لا تدع الحزن يغلب عليك

كيفية التعامل مع الحزن

الخطوة الأولى والأهم للتعامل مع الحزن هي القبول ، وربما يكون أصعب شيء يمكن تحقيقه. إن الاعتراف بخسارة المرء هو العامل الأكثر أهمية أثناء التعامل مع الحزن وتقبل ألم الخسارة من خلال طلب الدعم من المحيطين بك بشكل طبيعي. بغض النظر عن مدى تفردك في العملية ، فمن الضروري طلب المساعدة عندما تصبح الأمور مرهقة للغاية. إن قبول حقيقة أن الخسارة قد أحدثت تغييرًا دائمًا في هويتك أمر مهم بنفس القدر والأهم من ذلك ، أن الشعور بالذنب حيال الطريقة التي تشعر بها يجعل الأمور سهلة للغاية.

علاقات البوابة: لا تدع الحزن يغلب عليك

النجاة والخروج منتصراً

إليك بعض النصائح التي شاركها الخبراء والتي ستساعدك على النجاة من الخسارة. أول شيء يجب فعله هو التعبير عن نفسك. كثيرا ما يقال أن الحزن هو الحب ، فقط الكمية التي لم يتم التعبير عنها. استخدم الفن أو الكتابة أو أي شكل آخر من أشكال التعبير عن الذات للتعامل مع مشاعرك. هذه الأنشطة ستجعلك بالتأكيد تشعر بالرضا. ستساعدك الحركة والنشاط أيضًا على الشعور بالتحسن ، لذا فإن ممارسة الرياضة أو المشي البسيط يمكن أن يصنع العجائب لحالتك الذهنية خلال هذه الأوقات.

تأكد من أنك تستثمر في شيء مثل النباتات أو الحيوانات الأليفة ، وكلاهما يتطلب الحب والاهتمام. هذه طريقة أخرى لتوجيه الحزن إلى شيء يستحق. أخيرًا ، ستكون تمارين التنفس العميق والتمرين مفيدة دائمًا في الأوقات العصيبة ، لذا تأكد من الانغماس في كليهما.

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