علاقات البوابة: كيفية التعامل مع الزوج غير الداعم؟

بعد عام أو أكثر من زواجك، إذا كنت تتساءل عن سبب عدم اهتمام شريكك بأفكارك ، فهناك خطأ ما في علاقتك...

في بعض الأحيان ، عندما لا يعود الاتصال العاطفي موجودًا بسبب أي موقف معين ، فإن باب الوصول إلى قلب شخص ما ينغلق معه. لا شيء أسوأ من أن يكون لديك زوج غير داعم، بغض النظر عن مدى التظاهر بالحماسة بشأن خطتك الجديدة ، وتقول كل شيء على ما يرام.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب القيام بها للتعامل مع الزوج غير الداعم:

اسأل نفسك "هل أنا أفكر كثيراً؟"

إذا كنت متزوجًا لفترة طويلة، وهذه هي المرة الأولى التي يتصرفون فيها بهذه الطريقة ، اسأل نفسك عما إذا كنت تبالغ في التحليل؟ قد يكون هناك احتمال أنهم غير مرتاحين في مناقشة الفكرة أو القضية التي قدمتها. كن منفتحًا على كل ما يقوله وحاول التفكير بشكل إيجابي أولاً.

كن رحيمًا مع نفسك أولاً

ربما لا تدري أنك انت لست "داعم" لشريكك، وهم فقط يردون أفعالك. ربما يشعرون أنك لم تستمع أو تعبر عن آرائك حول أفكارهم مؤخرًا ، وهذا هو السبب في أنهم ببساطة يسيرون على نفس المنوال. اجلس وتحدث ، لا تلطخ الكلمات ، وعبّر تمامًا أثناء الاستماع إليها.

ابقهم على اطلاع على أي حال

قد يكون هناك احتمال ألا يكونوا على دراية جيدة بتفاصيل خططك الجديدة. لا تستثني شريكك من كل التفاصيل والعمل الجاد ، لأنه يساعده على إدراك مدى أهميته بالنسبة لك. ابحث عن السبب أولاً ثم تعامل مع المشكلات.

اذهب إلى مستشار

يمكن أن يكون وجود شخص ثالث مفيدًا عندما تكون هناك فجوة في الاتصال. إذا كان كلاكما على استعداد للذهاب والتحدث إلى مستشار أو معالج ، فلا تنتظر. قد يساعدونك في الانفتاح والتحدث عن صدمات الماضي والتوتر المستقبلي والمشكلات الحالية مما يجعل علاقتك أكثر سلاسة.

قلها بوضوح

لا تحمل ضغينة وتبدأ بالشجار. قبل أن تفرط في التفكير أو تنتقد شريكك بشأن سلوكه، أخبره ببساطة. تحدث خلال موعد العشاء أو قهوة الصباح حول ما تشعر به ولماذا تعتقد أنهم يتصرفون بهذه الطريقة. قد يظهر سبب يمكنك فهمه دون الدخول في قتال.

جربا الانفصال المؤقت

هذا ليس الخيار الأكثر مثالية ، ولكن إذا جرب كلاكما كل ما هو مذكور أعلاه وما زلت لا توجد نتائج ، فحاول العيش بشكل منفصل لبعض الوقت. الذهاب في إجازة بشكل فردي ؛ ربما كل ما تحتاجه هو استراحة من الروتين.

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