علاقات البوابة: كيف تبدو الإساءة بين الأزواج؟ يمكن أن تؤدي الإساءة العقلية والعاطفية والجسدية في العلاقة العاطفية إلى تدمير روح الشخص تمامًا. يمكن أن تكون الإساءة بشكل عام مؤلمة للقلب لأن الضحية تفقد السيطرة على نفسها وينتهي بها الأمر بأن تصبح دمية يلهو بها المعتدي كما يشاء. للأسف، يمكن أن تحدث الإساءة أيضًا في العلاقات الزوجية ويمكن أن يكون المعتدي شريكك. لاتخاذ الإجراءات قبل أن تسوء الأمور.

علاقات البوابة: كيف تبدو الإساءة بين الأزواج؟

إليك بعض المؤشرات لتحديد الإساءة في العلاقة:

الإفراط في الحماية

إن الحصول على حماية شريكك أمر جيد تمامًا ولكن تخطي الحدود هو مؤشر خطر. قد تلاحظين أن شريكك يحاول تتبع ما تفعلينه طوال اليوم ويحاول منعك من اتخاذ قرارات مستقلة. سيحاول إقناعك بأنه يحاول حمايتك من القرارات السيئة والأشخاص الذين يحاولون استغلالك باسم الحب.

العزلة الاجتماعي

كونك شخصًا انطوائيًا ومعزولًا اجتماعيًا هما شيئان مختلفان. إذا رفض شريكك الاختلاط بالآخرين ومنعك من الخروج مع عائلتك أو صديقاتك، فهناك احتمال كبير بأنه ينتمي إلى المجموعة الأخيرة. لن يبدي الشخص المعزول اجتماعيًا أي جهد في التحدث إلى أشخاص آخرين وسيريدك فقط مع نفسه.

تقييد الموارد

إن تقييد أصدقائك ، وهاتفك ، وتغيير كلمات مرور وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك ، كلها علامات على أن شريكك لا يثق بك ويريد التحكم في حياتك تمامًا. هذا نوع من الإساءة العاطفية لا يمكن التعرف عليه تقريبًا. يجب أن يقوم أي شريك بالتحكم في أنشطتك.

علاقات البوابة: كيف تبدو الإساءة بين الأزواج؟

الإساءة الجسدية هي الأكثر خطورة

الإساءة الجسدية

يعد إيذائك جسديًا أو العقاب بمثابة علامة حمراء كبيرة تشير إلى أن شريكك يعتدي عليك. إذا تسبب لك في حالة غضبه أي أذى أو ألم، فهذه علامة واضحة على أنه يجب عليك اتخاذ خطوات على الفور من أجل سلامتك.

التصرف كما لو أن كل شيء على ما يرام

بعد هذه الخطوات الجذرية ، إذا هدأ شريكك وتصرف وكأن شيئًا لم يحدث ، فأنت بحاجة إلى إعادة التفكير في قرارك بالبقاء في العلاقة. بالإضافة إلى ذلك ، قد تلاحظين أيضًا أن حبه لك قد ازداد في هذه الأثناء دون حتى الاعتذار.

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