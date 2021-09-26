علاقات البوابة: كيف تعترف بـخيانتك لشريكك؟ الخيانة تصرف ليس له مبرر ولا يغتفر خصوصاً إذا كان من الشريك. تبنى العلاقات العاطفية والزوجية على الحب والثقة المتبادلة والأمانة لذلك فأن الخيانة تهدم هذه الأركان الثلاثة وتعرض العلاقة مهما كانت قوية في السابقة للانهيار. ولكن هناك حل أخير لإنقاذ علاقتك، الاعتراف وطلب المسامحة، تعالوا نتعرف على الأسلوب الأمثل للاعتراف:

علاقات البوابة: كيف تعترف بـخيانتك لشريكك؟

نصائح هامة قبل الاعتراف بالخيانة

اختيار الكلمات المناسبة

أولاً ، كن قويًا، واستجمع شجاعتك وتأكد من استخدام كلمات مناسبة للقيام بذلك. هذه مسألة حساسة للغاية ، لذا عليك استخدام الكلمات الصحيحة ومحاولة عدم ترك الأمور تفسر بطريقة خاطئة، مثلاً لا تلقي باللوم على الشريك، لأن ذلك سوف يزيد الطين بلة. الاعتراف الخاطئ يمكن أن يضر بعلاقتك أكثر من الخيانة ذاتها.

التوقيت المناسب

إذا كان لديها مشروع مهم قيد التنفيذ أو كان لديها امتحان، فإن إضافة المزيد من التوتر لن تكون الخطوة الصحيحة. ابحث عن الوقت المناسب ولكن لا تؤخره كثيرًا أيضًا.

تحدث إلى صديق مشترك

تواصل مع صديق مشترك يمكن الوثوق به ، وأخبره بكل شيء. دعه يعرف مدى صدق شعورك بالذنب وتريد الاعتذار. أظهر ندمك الفعلي. اسمح له / لها أن يصبح وسيطًا وإذا لم يكن هناك شيء آخر ، فاطلب النصيحة حول كيفية التعامل مع الموقف.

علاقات البوابة: كيف تعترف بـخيانتك لشريكك؟

قل كل شيء

لا تحتفظ بأي معلومات. أخبر شريكك بكل شيء. كن صريحًا وقدم اعترافًا كاملاً. إذا اخفيت التفاصيل ، فقد تنكشف لاحقا ويعرف شريكك بأنك كنت تكذب وبأنك لم تكن صادقاً وستزول الثقة بينكما للابد.

نصيحة من صديقك المقرب

أحيانًا نرى جميع البوابات مغلقة ولا يمكننا إيجاد الطريق أو المسار الصحيح. هذا هو المكان الذي يتدخل فيه أصدقاؤك. تحدث إلى أفضل صديق لك واسأل عما إذا كان يمكنه / يمكنها أن يكون الوسيط أو التحدث إلى شريكك. يقترح الكثيرون أن تطلب من صديقك التحدث إلى شريكك نيابة عنك ، لكن هذا قد يغضب شريكك أكثر. لقد قمت بالخيانة بنفسك، لذا فيجب أن تعترف بنفسك!

لا تبرر

الخيانة شيء لا يغتفر ولا مبرر له على الإطلاق. بغض النظر عما يحدث ، عليك أن تأخذ المسؤولية على عاتقك. اقبل أنك ارتكبت خطأ فادحًا. تحدى العواقب ، علاوة على ذلك ، تقبلها لأنك أخطأت وتعرف ذلك في أعماقك. قدم التضحيات اللازمة لتصحيح أخطائك أيضًا.

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