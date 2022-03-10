علاقات البوابة: كيف تحب وظيفتك حتى لو لم تعجبك؟ لا يحالف الجميع الحظ في الحصول على وظائف أحلامهم ، لذا عليك أن تحب ما تفعله. ومع ذلك، هناك أوقات تكره فيها وظيفتك ولسبب ما لا يمكنك تركها أيضًا. فلماذا لا تفعل شيئًا حيال ذلك ؟ ستساعدك هذه النصائح البسيطة في التعامل مع هذا الموقف الصعب كيف تحب وظيفتك حتى لو لم تعجبك؟ من يدري، ربما ستقع في حبها أيضًا في النهاية؟

علاقات البوابة: كيف تحب وظيفتك حتى لو لم تعجبك؟

حدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

ضع قائمة بكل ما تعتقد أنه يمكن أن يكون أفضل في وظيفتك الحالية. ابدأ في حل تلك المشكلات لتقليل الكراهية لنفسك. قم بتدوين كل ما لا تحبه في وظيفتك ولا تكن غامضًا.

دوِّن ما تحب

لا يمكن أن لا يكون هناك شيء تحبه في وظيفتك. يجب أن تكون هناك منطقة رمادية أيضًا. لذا ضع ذلك في قائمة كما فعلت مع السلبيات.

حدد الأهداف مع المسؤول عنك

حدد لنفسك بعض الأهداف الملهمة والقابلة للتحقيق ، تحدث إلى مسؤولك حول ما يمكن القيام به لأنك تريد أن تشعر بالتحفيز. يمكن للمسؤول أن يعطيك صورة أوضح عن كيفية التعامل مع مهامك بشكل أفضل وربما ستبدأ بالإعجاب بعملك. اسأل عما يمكنك القيام به بشكل أفضل، إذا كان بإمكانك القيام ببعض المشاريع الفردية وإذا كان ذلك يساعد الشركة أيضًا ، فلماذا لا.

اطلب الدعم

يمكن أن يصبح مكان عمل كل شخص مزعجًا في بعض الأحيان، فأنت لست الوحيد الذي يعاني. إذا كنت غارقًا في العمل أو كنت تعاني من بعض المشاكل، فاستشر زميل عمل موثوق به. يمكنك أن تكون صادقًا مع مديرك وأي مدير جيد سيقدر صدقك وقد يوجهك إلى الشخص الذي يمكنه مساعدتك.

استخدم الفوائد التي تحصل عليها

خذ تلك الإجازات التي تحصل عليها وقم بإدارة العمل وفقًا لذلك. استفد من الامتيازات التي تحصل عليها. تقدم بعض الشركات حزم رعاية ذاتية أيضًا أو تمنح عضوية مجانية في صالة الألعاب الرياضية لموظفيها ، استخدمها. قد تبدأ في النهاية في الإعجاب بعملك.

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