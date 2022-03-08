علاقات البوابة: لماذا يخشى الموظفون العمل الحر؟ العمل الحر ليس مزحة. يمكن أن يجعلك تعمل لساعات إضافية وقد يؤدي إلى الكثير من التوتر وعدم اليقين. يخاف الناس من العمل الحر لعدة أسباب. تعالوا نتعرف عليها:

علاقات البوابة: لماذا يخشى الموظفون العمل الحر؟

لا يوجد مبلغ ثابت من المال

أكبر مشكلة في العمل الحر هي أن شيك راتبك لا يحتوي على مبلغ ثابت ولا تاريخ محدد عندما يأتي. قد تحصل في بعض الأشهر على مبلغ كبير وقد تحصل في الأشهر الأخرى على مبلغ بسيط بصعوبة.

علاقات البوابة: لماذا يخشى الموظفون العمل الحر؟

لا يوجد ساعات عمل محددة

على عكس ساعات العمل المحددة بفترة زمنية معينة، حتى لو استغلوك ، فقد تكون بعض عطلات نهاية الأسبوع فترة راحة. ومع ذلك ، عندما تعمل لحسابك الخاص ، لا يوجد وقت محدد. يمكن أن يفسد العمل مواعيدك، وعطلة نهاية الأسبوع ، اجازاتك. يمكن أن تكون العمل على مدار الساعة.

علاقات البوابة: لماذا يخشى الموظفون العمل الحر؟

المصداقية

في كثير من الحالات ، يميل العميل إلى وقف دفعاتك وتأخيرها. مما يعني انك ستستمر في مطاردته لأن اغلب العملاء لا يحافظون على كلمتهم. ويمكن أن تتطور الأمور الى قضية رئيسية لأنك لست موجودًا في أساس العقد. فالتعاقد بينكما جرى بواسطة كلمات ومناقشات.

علاقات البوابة: لماذا يخشى الموظفون العمل الحر؟

عملية الدفع

عندما يقوم شخص ما بإيداع الأموال في حسابنا ، وتصبح المعاملة متسقة ، تطلب منك دائرة ضريبة الدخل بلاغاً بمصدر الأموال. لذا فإن إنقاذ نفسك من الضرائب يمكن أن يكون مشكلة.

علاقات البوابة: لماذا يخشى الموظفون العمل الحر؟

الأمن الوظيفي

عندما بدأ وباء كورونا، خفض العديد من العملاء أجور الموظفين الذين يعملون لحسابهم الخاص لأنهم كانوا يعلمون أنهم سيظلون يعملون لديهم من أجل لقمة الخبز. على الرغم من أن العديد من الأشخاص الذين لديهم وظائف منتظمة قد تم فصلهم من العمل ، إلا أن أولئك الذين تركوا ما زالوا يتمتعون بإحساس بالأمان الوظيفي. إلى جانب تأثير الوباء ، يقضي الموظفون إجازات ، و PPF ، ومعاشًا تقاعديًا ، وما إلى ذلك. يمكن أن يكون هذا صراعًا كبيرًا للموظف الحر.

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