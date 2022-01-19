علاقات البوابة: كيف ترد على المتنمر؟ السمنة، والنحافة، والطول، والقصر، وفقدان الوزن ، والخدود الممتلئة ، وما إلى ذلك ليست سوى بعض الأحكام التي يصدرها الأشخاص من حولنا. إنهم يشعرون بطريقة ما أن من حقهم بسبب عامل "حرية التعبير" التنمر على الشكل الخارجي لشخص ما. لكن لا ! لا أحد لديه الحق في أن يصفك بطريقة سيئة أو يقلل من احترامك. سيحاول الناس دائمًا إحباطك لأنه في العالم الذي نعيش فيه اليوم ، يتم إزعاج البشر وبالتالي يصبحون سلبيين اتجاه الآخرين. إذا لم يكن لديك جلد سميك بالفعل أو تشعر أنه من الصعب عليك ، فبدلاً من الشعور بالأذى والبكاء ، يجب ان تقوم بالأشياء المذكورة أدناه ، وتتفاعل بهذه الطريقة وتعلم الناس أنك لا تهتم حقًا!

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية التصرف عندما يقوم أشخاص غرباء أو من أفراد عائلتك بالتنمر على شكلك الخارجي :

علاقات البوابة: كيف ترد على المتنمر؟

التنمر من الغرباء

إذا علق شخص غريب على شكلك، فكن واثقًا أولاً من جسدك ومظهرك، ثم إذا لم تعرف كيف تتجاهله، فقل: "يعجبني شكلي كما هو، شكرًا لك" أو يمكنك أن تقول "هذا ليس من شأنك". إذا شعرت بأنه يقصد الإساءة فيمكنك أيضًا أن تقول بكل برودة أعصاب، " لم يعجبني تعليقك على شكلي الخارجي. إنه جسدي أنا، ولست مضطراً لأن ابرر لك شيئاً". ولكن ، إذا شعرت بأن هذا الشخص عدواني، فمن الأفضل تجاهله لأن هؤلاء الأشخاص يحبون خلق الدراما والانشغال في مشاجرات تافهة، يمكنك أن تقول له اذهب واعثر على شخص يحب المجادلة ليس لدي الوقت لإضيعه معك.

علاقات البوابة: كيف ترد على المتنمر؟

التنمر في المنزل

كثير منا مذنبون في المنزل. يعتقد آباؤنا أو إخوتنا أو أقاربنا بأنه لا بأس من وصف شخص أخر بالسمنة أو القصر أو الطول الفارع، ولكنه في الحقيقة تنمر نهى عنه القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات الأية ( 11 ) ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" . للتعامل معهم ، عليك حقًا أن تحب نفسك أولاً ولا تدعهم يضايقونك. كإجابة، حافظ على كلماتك نظيفة بقولك "أحب شكلي، شكرًا على الاهتمام". إذا كان شخصًا تعتقد أنه يمكنك تعليمه، فاجعله يعلم أن ما يقوم به يتنافى مع اخلاق المسلم. كثير من الناس لا يدركون حتى أنه خطأ وقد جاء نص صريح بالامتناع عن القيام بذلك ! أو يمكنك بطريقة أخرى أن تخبرهم أنك غير ممنون من التعليقات السلبية وأنه يجب عليهم التوقف عن قول ذلك في المستقبل.

علاقات البوابة: كيف ترد على المتنمر؟

التنمر على الإنترنت

يمكن أن يكون الإنترنت عالمًا شريرًا. بعض الأشخاص ليس لديهم أي شيء آخر ليفعلوه سوى نشر الكراهية عبر الإنترنت. الخطوة الأولى هنا هي عدم الرد عليها. لا تطلق عليهم أسماء أيضًا لأنك افضل منهم خَلقاً وخُلقاً. إذا كنت تريد حقًا الرد ، فاستخدم السخرية المعاكسة، بمعنى اضحك معهم ولا تترك لهما مجالاً للضحك عليك! عندما تصبح النكتة مكررة وسخيفة سوف يمل منها الناس ويتركوها.

وأخيراً تذكر دائمًا أن صحتك أهم من أي شيء إذا كنت حقاً تعاني من مشكلة ما، حاول أن تعالجها بصمت، أنت طبيب نفسك أولاً وأخيراً.

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