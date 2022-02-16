هل أنت متوتر جداً في العمل؟ قم بإجراء هذا الاختبار الإرهاق في أماكن العمل هو ما يمر به الجميع ، لكن لا أحد يتحدث عنه. ومع الوقت نتعلم كيف نتعايش معها. للأسف يميل البشر إلى تطبيع كل ما يحدث لهم على أساس منتظم.

هل أنت متوتر جداً في العمل؟ قم بإجراء هذا الاختبار

دراسة

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) "الإرهاق هو متلازمة يتم تصورها على أنها ناتجة عن ضغوط مزمنة في مكان العمل لم تتم إدارتها بنجاح. وتتميز بثلاثة أبعاد: الشعور باستنفاد الطاقة أو الإرهاق ؛ زيادة المسافة الذهنية عن عمل الفرد أو الشعور بالسلبية أو السخرية المتعلقة وظيفة المرء ؛ وانخفاض الكفاءة المهنية ".

يشير الإرهاق على وجه التحديد إلى ظواهر في السياق المهني ولا ينبغي تطبيقه لوصف التجارب في مجالات أخرى من الحياة. لفهم كفاءتك في مهارتك المهنية، من المهم جدًا معرفة حالتك العقلية في مكان عملك ، والمكان الذي تعرض فيه مهاراتك.

هل أنت متوتر جداً في العمل؟ قم بإجراء هذا الاختبار

لمعرفة ما إذا كنت مصابا بضغوط العمل أم لا ، قم بإجراء هذا الاختبار: أجب بنعم أو لا

في كثير من الأحيان أشعر أنني لا أملك السيطرة على حياتي الوظيفية. شخص آخر لديه جهاز التحكم عن بعد.

أخشى ساعات العمل. أحسب الساعات حتى تنتهي ساعات عملي . في كل مرة لا أقوم فيها بعمل شيء ما في الوقت المحدد ، فإما أن أشعر بالذنب أو أدفع للشعور بالذنب أستخدم الإجازات المخصصة لقضاء الإجازة نادرا ما أفقد أعصابي في العمل تربطني علاقة جيدة بزملائي ، لكني أمنع نفسي من تكوين صداقات أحب العمل كثيرًا ونادرًا ما شعرت أنه يثقل كاهلي كثيرا ما أتطلع إلى عطلة نهاية الأسبوع حتى الحوادث التافهة في العمل تزعجني أحيانًا بعد وقوع حادثة ما أشعر أنني بالغت في ردة فعلي ، وفي وقت لاحق أشعر بالأسف لذلك أحيانًا في العمل أتعرق بشكل ملحوظ ، مثل تعرق راحتي . موعد الاجتماع يخيفني حتى النخاع حتى عندما أعرف أشياء معينة ، لا أقولها لأفكر في أنني سأخدع نفسي عائلتي ليست سعيدة بساعات العمل وسلوكي بعد العمل

النتيجة

إذا حصلت على أكثر من 9 إجابات بنعم ، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة على مساحة العمل الخاصة بك وإجراء بعض التغييرات.

هل أنت متوتر جداً في العمل؟ قم بإجراء هذا الاختبار

النصائح:

يحتاج المرء إلى إخراج المشاعر المكبوتة عندما يكون هناك مشكلة. تراكم المشاعر وعدم منحها فرصة للتعبير عنها يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة يمكن أن تكون في بعض الأحيان لا رجعة فيها أيضًا .

تحدث إلى شخص ما. ثق في شخص يمكنه التعامل مع مشاكلك بعناية عند فتحها أمامه .

خذ اقتراحات الخبراء إذا شعرت أنه لا يمكن لأحد أن يفهمك بشكل أفضل. سيرشدك المعالجون ويساعدونك في تخطي الصعوبات .

تحدث إلى زميل في العمل ، وشاهد ما يمر به. خذ اقتراحات من الشخص. ابنِ ثقتك بالأشياء الإيجابية التي تراها في الشخص .

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