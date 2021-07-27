علاقات البوابة: مؤشرات على أن شريكك يتحكم بشدة في أموالك

لا شك أن الأمور المتعلقة بالمال مهمة في أي علاقة. ولكن ليس لدرجة أن تقول هذه "أموالي" أو هذه "أموالك". بدلا من ذلك ، يتم تقاسمها بين الشركاء...

ومع ذلك ، تتطلب الحياة العصرية أن يكون كلا الشريكين آمنًا ومستقلًا من الناحية المالية. في عصر كوفيد ، عندما يكون الأمن الوظيفي للجميع على المحك ، يحتاج الأزواج إلى إدارة الأموال معًا. ومع ذلك ، إذا بذل أحد الشركاء جهدًا إضافيًا للسيطرة على أموال الشريك الآخر ، فهذا ليس مؤشرًا جيدًا. وبالتالي ، إليك بعض العلامات التي يتحكم فيها شريكك كثيرًا في أموالك.

1. الحرمان من الوصول الى اموالك

إذا كان شريكك لا يوفر لك حرية الوصول إلى أموالك ، فهذا مدعاة للقلق. يعد عدم القدرة على الوصول إلى أموالك أو أصولك عندما تحتاج إليها علامة حمراء كبيرة في علاقتك.

2. إنفاقك للمال يجعلهم غاضبين

إذا كنت تنفق المال على نفسك للترفيه أو التسوق أو الطعام ، وتواجه غضب شريكك ، فلديك مشكلة. لا تشعر بالذنب على الإطلاق لإنفاق بعض المال على راحتك او متعتك. ومع ذلك ، إذا أثار ذلك غضب شريكك ، فأنت بحاجة إلى مناقشة الأمور.

3. الرقابة المكثفة على الإنفاق

يريد الزوج الذي يطلب تقرير مصاريف تفصيليًا عن الشؤون المالية للزوجين ، والإيصالات ، وأوصاف إنفاقك ، التحكم المطلق في أموالك. هذه واحدة من العلامات الرئيسية للإساءة المالية.

4. يعطيك المال على شكل مصروف

لا تنس أنك لست طفلاً يجب أن تحصل على بعض مصروف الجيب كل شهر. ليس من المقبول إطلاقًا أن يمنحك شريكك بدلًا مالياً أو مصروفا. يجب أن تتذكر دائمًا أن الأصول الزوجية هي أصول مشتركة. يحق لك إنفاق أموال الزواج طالما أنك تقوم بذلك بطريقة صحية وتواصلية.

5. يطالبك بالسداد

عندما تقوم بشراء منزل من أموال الزوجية ، فمن غير المناسب تمامًا أن يطلب الشريك سداد الأموال. علاوة على ذلك ، هناك أيضًا العديد من الحالات التي يطالب فيها بعض الأزواج بفوائد على أموال الزواج ليتم سدادها! إنه أمر سخيف ، ولست بحاجة إلى أن تكون في مثل هذا الزواج.

6. يمارس الكيل بمكيالين

في بعض الأحيان ، يقوم الشريك المسيء ماليًا بإجراء عملية شراء كبيرة بأموالك المشتركة ، ولن يسمح لك حتى بإنفاق فلس واحد على نفسك. يشير هذا إلى أن شريكك المسيء لا يمكنه تحمل فكرة قيامك بشيء جيد لنفسك يتجاوزه.

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