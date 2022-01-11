علاقات البوابة: ماذا تقول قبضة يدك عن شخصيتك تكشف أجزاء جسمك ، والخطوط الموجودة على يديك وجبهتك ، الكثير عن شخصيتك. لكن هل تعلم أنه حتى الطريقة التي تغلق بها قبضتك تظهر سلوكك؟ تعال لتعرف المزيد عن قبضة يدك.

علاقات البوابة: ماذا تقول قبضة يدك عن شخصيتك

اختر من الاشكال التالية:

علاقات البوابة: ماذا تقول قبضة يدك عن شخصيتك

الشكل الاول

إذا كانت هذه هي الطريقة التي تغلق بها قبضتك ، فهذا يعني أنك حدسي ، تحب مساعدة الناس ، قليل الشعور بعدم الأمان ، قليل الصبر ، نشيط للغاية ، مضحك ، فضولي ، حساس ومغامر. لديك أيضًا هذه الرغبة في أن يحميك شخص ما ويقبلك كما أنت. يميل بعض الناس إلى استغلالك لأنك قد تكون لطيفًا جدًا. طريقتك في العيش بسيطة نوعا ما. عندما يتعلق الأمر بالحب ، فأنت لست جيدًا في التعبير وأنت في الواقع تقمع مشاعرك كثيرًا.

علاقات البوابة: ماذا تقول قبضة يدك عن شخصيتك

الشكل الثاني

الأشخاص الذين يغلقون قبضتهم مثل هؤلاء موهوبون للغاية ومبدعون للغاية وودودون ومنفتحون. إنهم كرماء وواثقون واذكياء ولديهم خط للبحث عن القوة. هؤلاء الأفراد في حالة تأهب طوال الوقت ويعملون بجد إلى جانب كونهم مرنين. هم ضعفاء للغاية ويحملون قلبًا هشًا. للأسف لديهم توقعات وهذا يكسرهم في بعض الأحيان. في الحب؟ هؤلاء الناس هم أكثر من المفكرين. إنهم يجدون صعوبة كبيرة في الاستغناء عنهم لأنهم يحتفظون بذكريات كئيبة. لكنك تتصرف بقسوة كما لو أن ماضيك لم يزعجك أبدًا.

علاقات البوابة: ماذا تقول قبضة يدك عن شخصيتك

الشكل الثالث

الشخصيات التي تملك قبضة مشابهة عاطفيون واذكياء. كما انهم مبدعون وغالبًا ما يكونون سريعون في الاستجابة. إنهم عمليون وعشاق الفن والجمال ومدروسون للغاية أيضًا. يمكن أن يكون هذا البرج خفيفًا جدًا حيث يختارون البقاء صامتًا معظم الوقت. في الحب، قلبك رقيق والذي غالبًا ما يكون ضعفًا. اعتذار واحد وستذوب مثل الزبدة.

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