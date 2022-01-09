علاقات البوابة: 4 أسرار للسعادة طويلة المدى من منا لا يريد أن يكون سعيدًا طوال حياته؟ كلنا نواصل البحث عن هذا الشيء الوحيد في الحياة سواء كان ذلك من خلال اللحظات الصغيرة أو الإنجازات. تتبعت دراسة هارفارد جرانت وجلوك نوعين مختلفين من التركيبة السكانية وكشفت عن 4 أسرار للسعادة على المدى الطويل. قم بالتمرير لأسفل بسرعة وكن مستعدًا لغرسها في حياتك من أجل عام 2022 وعقود قادمة أكثر سعادة.

علاقات البوابة: 4 أسرار للسعادة طويلة المدى

تعالوا نتعرف على الاسرار:

وجود شخص يمكنك الاعتماد عليه

وفقًا للدراسة، وجدوا أنك بحاجة إلى شخص يمكنك الاعتماد عليه والاسترخاء معه. إنه عامل رئيسي يخفف من حياتك أو يدفعك إلى هاوية الحزن. حقيقة أن لديك شخصًا ما ، يعمل على الإجهاد العاطفي ، ويهدئ الجهاز العصبي ، بل ويبطئ الشيخوخة. هذه المجموعة المترابطة من الأصدقاء أو أفراد الأسرة مهمة للغاية هنا.

قضاء الوقت مع العائلة/ الأصدقاء

من المهم إجراء تلك المحادثات الطويلة والمتعمقة أحيانًا مع عائلتك بالإضافة الى المزاح العائلي الممتع بين الحين والآخر. إنها وصفة مثالية للسعادة. الأصدقاء مهمون ولكن عائلتك هي الجذر ، والباقي كلها فروع.

علاقات البوابة: 4 أسرار للسعادة طويلة المدى

اختيار آليات المواجهة الصحيحة

من السهل جدًا الدخول في حالة إدمان سواء أكان ذلك طعاماً أو أدوية مسكنة أو سجائر أو كحول أو حتى مواد إباحية. ولكن هذا لن يفعل شيئًا سوى إضافة المزيد من التوتر و السلبية لحياتك خاصة إذا كنت تعيش لعبة أفعوانية في حياتك. انخرط في بعض الأنشطة الجيدة ذات القيمة النفسية والجسدية بدلاً من ذلك. اكتب عن ضغوطك وتعلم التنفيس عنها. جرب التمارين الرياضية، المشي، الرسم، البستنة أو مقابلة الأصدقاء أو المشاركة في دروس لتعلم هوية جديدة. ولكن امنع نفسك من الوقوع في فخ الإدمان. التأكيدات هي أحد الطرق التي يسلكها الكثيرون وتجعلهم سعداء ويضعهم على المسار الصحيح.

تقدير وحب الذات

كل شيء يبدأ بحب الذات وتقديرها في النهاية. إذا كنت لا تحب نفسك، وظيفتك، دراستك، فلن تكون قادرًا على عيش حياة صحية وسعيدة. إن ممارسة الامتنان ، والنوم في وقت محدد وتناول الطعام الصحي في الساعات المناسبة ، وتناول الطعام الصحي ، وحتى تقليل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات ، يؤثر على حاصل السعادة لديك.

أولئك الذين مارسوا كل ما ذكرناه سابقاً ، تحسنت حياتهم الى الافضل ويعيشون اليوم حياة مُرضية. فكر بإيجابية وكن دائما متفائلا.

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