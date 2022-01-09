علاقات البوابة: ما هي التربية السيئة؟ في حين أن مفهوم التربية السيئة والجيدة يمكن أن يثير جدلاً لا ينتهي ، إلا أن هناك بعض النقاط التي قد يتفق أغلب الاهل بالتأكيد على عدم تضمينها في نظام تربية الأطفال.

علاقات البوابة: ما هي التربية السيئة؟

ما هي التربية السيئة؟

عندما تكون التربية عبئًا على الطفل بدلاً من كونها مصدر إلهام ، فهذا أمر سيء. عندما يحاول الأطفال الهروب من والديهم بدلاً من النظر إليهم ، يجب أن يعرف المرء أن أسلوب التربية قد اخفق بشكل رهيب.

علاقات البوابة: ما هي التربية السيئة؟

كيف تتعرف على علامات التربية السيئة؟

المشاركة المفرطة أو النادرة: يعتبر الانخراط بشكل كبير أو الانعزال التام عن الأطفال من عوامل التربية السيئة. كونك منضبطًا صارمًا لطفلك سوف يوسع فجوة التواصل مع أطفالك وإذا كنت ودودًا للغاية فسوف يقلصها للغاية. في كلتا الحالتين سيتم فصل الروابط الأبوية عن الأطفال. لذلك يجب على كلا الوالدين أن يفهما الطريقة المثلى للتعامل مع الأطفال.

العقوبة: وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، فإن أساليب التأديب "المكروهة" مثل الصراخ والضرب فكرة سيئة حقًا. لا تظهر الدراسات فقط أنها لا تعمل بشكل جيد ، بل يمكن أن يكون لها آثار سلبية طويلة المدى. يميل الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه العقوبات إلى تطوير سلوك عدواني عندما يكبرون.

التناقض: كأولياء أمور، إذا وضعتما حدودًا معينة ، فاتبعها بحذافيرها. لا تضعا القواعد وتكسرها أمام أطفالكما. إن عدم اتساقكما مع القواعد والوعود والالتزامات سيعطيهم أسبابًا للتقييد بهذه العادات. حتى إذا خالفت القواعد ، فتأكد من تحديد نتيجة لذلك. ضع مثالاً أمام طفلك في سبب عدم انتهاك القواعد.

عدم الحرص على الحالة المزاجية: التربية هي أصعب مرحلة في حياة المرء. بينما يتطلب كونك أحد الوالدين كل طاقتك وعملك الجاد، من ناحية أخرى يتطلب منك أن تكون نموذجًا يحتذى به لطفلك. لا تدع حالتك المزاجية تجعلك تبدو ضعيفًا أمام أطفالك. إذا كنت منزعجًا، فتأكد من أنك لا تنفس عن إحباطك ومشاكلك أمام أطفالك.

التفاعل المحدود: بسبب العمل ومشاغل الحياة المختلفة ، لا يحصل العديد من الأهل على الوقت الكافي للتحدث مع أطفالهم. نظرًا للفجوة الواضحة في التواصل ، فإن الأطفال إما يحتفظون بمخاوفهم لأنفسهم أو يبحثون عن الأصدقاء أو أفراد الأسرة الآخرين. في حين أن التفاعل مع الأطفال ليس مشكلة كبيرة في العائلات المشتركة الكبيرة ، في الأسر النووية حيث يعمل كلا الوالدين ، يجد الطفل وقتًا أقل للتفاعل مع الوالدين.

تقديم هدايا باهظة الثمن: غالبًا ما يُرى أن الآباء يحاولون منح أطفالهم أشياء باهظة الثمن من أجل تعويض فجوة التواصل والتفاعل. حيث يفترضون أن اللجوء إلى الهدايا باهظة الثمن من شأنه أن يحافظ على الروابط الأبوية مع الطفل ، في حين أن الواقع هو أن هذا يجعل الأطفال يعتمدون على المنتجات باهظة الثمن وعلى المدى الطويل قد يتحول إلى دافع لا يقاوم.

المقارنة: القاعدة الذهبية الأولى للأبوة والأمومة هي عدم مقارنة طفلك بالآخرين. سواء كان ذلك أداء مسرحيًا في المدرسة أو درجات اختبار الرياضيات ، لا ينبغي أبدًا أن تكون قدرة الطفل مقياسًا لقياس كفاءة الوالدين. يجب على الآباء تبني المواهب الفطرية التي يمتلكها أطفالهم، بدلاً من التفكير فيما يفعله أبناء الأصدقاء أو الجيران.

باختصار ، التربية هي أسلوب شخصي. كل أب وأم لديهما مجموعة مختلفة من القواعد والأنماط. ولكن في النهاية يوجد هدف مشترك ، وهو تربية جيل أكثر لطفًا واحتراماً وصحة عقلية وجسدية.

كما تقول كلير مكارثي ، دكتوراه في الطب ، Harvard Health كبيرة محرري Publishing " من الطبيعي أن تعاني في مرحلة التربية - كل شخص لديه عائلة يمر بنفس الظروف تقريباً، في مرحلة ما. لذا اطلب المساعدة متى احتجت إليها. يمكن لطبيب الأطفال أن يكون مصدراً، كذلك أفراد العائلة والأصدقاء وأطباء الصحة السلوكية. كما يقال يتطلب الأمر قرية كاملة لتربية طفل واحد؛ الجميع يحتاج إلى مساعدة في بعض الأحيان ".

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