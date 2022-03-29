علاقات البوابة: مؤشرات على أنك تخاف من الزواج هل تخيفك فكرة الزواج أم التفكير في انتظار حياتك مع شخص واحد إلى الأبد؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فربما لا يكون الزواج مناسبًا لك. كثير من الناس ليسوا متحمسين حقًا أو يؤيدون الزواج لأنهم لا يؤمنون بمفهوم الزواج كمؤسسة. حتى أن البعض يصابون بالذعر عندما يجبرون على الانصياع لضغوط المجتمع التي يتعين على المرء أن يتزوج. إذا كنت تتساءل عما إذا كنت تندرج في هذه الفئة التي تملك فوبيا الارتباط ، فإليك بعض العلامات التي تشير إلى أنك قد لا تتزوج أبدًا.

علاقات البوابة: 4 مؤشرات على أنك تخاف من الزواج

1. الالتزامات تخيفك

فكرة قضاء حياتك مع شخص تخيفك. تخشى أن تكون في علاقات طويلة الأمد لأنك تعلم أنه من الصعب عليك الاستمرار في التركيز على شخص ما في علاقة لفترة طويلة من الزمن.

علاقات البوابة: 4 مؤشرات على أنك تخاف من الزواج

2. زواج الآخرين يخيفك

عندما يرى الناس زيجات الآخرين ، فإنهم عادة ما يشعرون بالحاجة إلى العثور على شريك الحياة الذي سيحبهم ويقدرونه ويكون موجودًا من أجلهم. ولكن إذا لم يروقك هذا أو يشجعك على فعل الشيء نفسه ، فمن المحتمل ألا يكون ذلك مناسبًا لك.

علاقات البوابة: 4 مؤشرات على أنك تخاف من الزواج

3. أنت سعيد للغاية

إذا كانت حياتك المهنية تجعلك سعيدًا جدًا وتشعر بالرضا عن كل إنجاز ، فلن تشعر بالحاجة إلى الزواج من شخص لمجرد ذلك. تشعر أنك لست مضطرًا للزواج من أجل أن تكون سعيدًا.

علاقات البوابة: 4 مؤشرات على أنك تخاف من الزواج

4. الشعور بالارتباك

كلما ذهبت إلى حفلات الزفاف ، تشعر بالإرهاق وهذا الشعور في حد ذاته يمنعك من اتخاذ خطوة نحو الزواج. أنت تكرهين حضور حفلات الزفاف وتكرهين تمامًا فكرة أنها ممتعة.

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