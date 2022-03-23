علاقات البوابة: مؤشرات على انه يتم التلاعب بك الأشخاص الذين يتلاعبون بالآخرين يفعلون ذلك بمهارة شديدة ، مما يجعل من الصعب على الضحية تحديد ما إذا كان يتم التلاعب بهم أم لا. هذه السيطرة العاطفية على الشخص هي عرض غير صحي للعواطف والمشاعر. ويوجه نحو طاقة سلبية أكثر من التملك أو الغيرة في العلاقة. ومن ثم ، يصبح من الأهمية بمكان أن تكون على دراية بما إذا كان شريكك يتلاعب بك بمهارة أم لا.

فيما يلي بعض العلامات الدالة على أنه يتم التلاعب بك:

علاقات البوابة: مؤشرات على انه ي تم التلاعب بك

الشعور بالذنب والحزن

عندما يتم التلاعب بك باستمرار ، ستجد نفسك تشعر بالحزن وخيبة الأمل والذنب لشيء ما طوال الوقت. ينشأ هذا الشعور المستمر بالاستهلاك الذاتي عندما يتلاعب بك شريكك ليجعلك تعتقد أنك لست كافيًا.

علاقات البوابة: مؤشرات على انه ي تم التلاعب بك

الشك الذاتي

سوف تقضي الكثير من الوقت في التساؤل عن سبب عدم كفايتك في نظر شريكك. عندما تكون مع شريك متلاعب ، فسوف تشك باستمرار في قراراتك وقدراتك وحتى تفكيرك ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنك لن تتحكم كثيرًا في مشاعرك.

علاقات البوابة: مؤشرات على انه ي تم التلاعب بك

الشروط

أسوأ جزء في وجود شريك متلاعب هو أنه ستكون هناك دائمًا شروط لحبهم. سيرجعون إليك دائمًا بشأن القيام بشيء ما مقابل حبهم. سيجعلونك تشعر بالسوء دون وعي إذا اخترت عدم القيام بأشياء معينة.

علاقات البوابة: مؤشرات على انه ي تم التلاعب بك

استخدام مخاوفك ضدك

إذا كان شريكك متلاعبًا ، فسيستخدم مخاوفك ضدك. ستشعر وكأنه يتم وضعك باستمرار مقابل نقاط ضعفك وأسوأ لحظاتك.

علاقات البوابة: مؤشرات على انه ي تم التلاعب بك

يقلب الآخرين عليك

سيحاول شريكك المتلاعب قلب الآخرين ضدك من خلال التحدث بأشياء سيئة وسلبية. سوف تجد نفسك يبتعدون عن أقربائك. سوف ينتهي بك الأمر أيضًا إلى الشعور بالإهمال والوحدة.

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