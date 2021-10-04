علاقات البوابة: 5 أبراج تخفي مشاعرها وعواطفها لا يعبر كل شخص عن مشاعره بانفتاح. يستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد للثقة بشخص ما والانفتاح عليه. يعرف الانطوائيون والأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بصعوبة التعبير عن مشاعرهم ، حتى لأحبائهم. يمكن أن يحدد علم التنجيم سماتنا بأكثر الطرق دقة من خلال تحليل شخصياتنا حسب الأبراج الاثني عشر. إذا كنت تريد تحديد ما إذا كان برجك من النوع الذي يحب إخفاء مشاعره، فاقرأ أدناه لمعرفة المزيد.

علاقات البوابة: 5 أبراج تخفي مشاعرها وعواطفها

هذه الأبراج تعرف كيف تخفي مشاعرها:

1. برج الميزان

لا يريدون أن يثقلوا على الآخرين بمشاكلهم وقضاياهم ومشاعرهم. قد يبدو أنهم لا يهتمون لكنهم في الواقع يفعلون الكثير ؛ في الواقع ، هم معبرون جدًا عندما يقتربون جدًا من شخص ما. حتى لو كانوا يعرفون ما يريدون، فسيظلون يفضلون الاحتفاظ بالمشاعر لأنفسهم.

2. برج الجوزاء

قد يكون هذا مثيرًا للاهتمام لأن مواليد الجوزاء يُعرفون عادةً بأنه أشخاص معبرون واجتماعيون للغاية. قد يفصحون عن الكثير من الأشياء لكنهم سيبقون تفاصيل حياتهم مخفية حتى لا يظهروا أبدًا ضعفاء أمام الآخرين. وإذا شعروا بالجنون أو الأذى من قبل شخص ما ، فسيقمعون غضبهم أيضًا.

3. برج الجدي

إنهم يعارضون بشدة إظهار المشاعر لأنهم يعتقدون أنها ستجعلهم يبدون ضعفاء وهذا شيء لن يريده الجدي أبدًا. لا يمكنهم تحمل أن يكونوا ضعفاء وبالتالي ، سيتجنبون إظهار مشاعرهم تمامًا. ولكن إذا كسب شخص ما ثقته جيدًا ، فقد تكون هذه العلامة قادرة على الانفتاح.

علاقات البوابة: 5 أبراج تخفي مشاعرها وعواطفها

هذه الأبراج تعرف كيف تخفي مشاعرها:

4. برج الدلو

لن يكونوا قريبين من شخص ما إلا إذا وثقوا بهم تمامًا. قد يبدو برج الدلو أناس نشيطون وأصليون ولكن لا تتوقع منهم أن يبدأوا في الحديث عن مشاعرهم لأنهم لن يفعلوا ذلك. بغض النظر عن مدى إقناعهم ، سيظلون منغلقين.

5. برج العذراء

سيقبلون كل ما يأتي في طريقهم ؛ سواء كان ذلك نجاحًا أم هزيمة ، فسوف ينسون ما حدث في الماضي ويمضون قدمًا بسرعة. يحاولون عدم معالجة جروحهم وجهاً لوجه ويحبون دفن مشاعرهم في أعماق قلوبهم. لذلك ، يكاد يكون من المستحيل جعل العذراء تنفتح على شخص ما.

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