علامات الحب عند الرجل بلغة الجسد من الصعب إن لم يكن من المستحيل - قياس شعور شخص آخر في العلاقة. ولكن إذا كنت تفكرين فيما إذا كنا يحبك، فهذه هي الدلائل. لحسن الحظ، أشار العلم في الواقع إلى بعض العلامات الملموسة التي يقع فيها الرجل في الحب. راقبي شريكك بحثًا عن هذه العلامات الخفية.

ليس سراً أن الرجال والنساء يعبرون عن مشاعرهم بشكل مختلف. بينما تتوقع المرأة سيلًا من الاعترافات بالحب، يقوم الرجل برفع خصلة من شعرها بلطف عن عينيها. إذا كان يحبك، فسوف تتخلى عنه لغة جسده وسلوكياته.

علامات الحب عند الرجل بلغة الجسد

مؤشرات أكيدة على علامات الحب عند الرجل بلغة الجسد

يسأل عن المستقبل

إذا سألك عما إذا كنتِ تخططين لإنجاب الأطفال ، فهو لا يقول بالضرورة أنه يريد هذه الأشياء (لا تتحمسي كثيرًا)، لكنه يبدي اهتمامًا بتطلعاتك ، كما تقول ماريسا ت. كوهين، دكتوراه ، المؤسس المشارك لمختبر الوعي الذاتي ومختبر الترابط وأستاذ مشارك في علم النفس في كلية سانت فرانسيس. وتقول: "عندما يدفع الشركاء بعضهم البعض للإجابة على هذه الأسئلة، فإن ذلك يظهر مستوى معينًا من الحميمية". ربما يكون جادًا بما يكفي بشأنك لدرجة أنه يريد التأكد من أنك متوافقة معه حقًا.

يحدق في عينيك

انتبهي إلى المكان الذي ينظر إليه - اتضح أن العيون هي حقًا نافذة على الروح ويمكن أن تكون واحدة من العلامات الرئيسية لوقوع الرجل في الحب. في دراسة في العلوم النفسية، اكتشف الباحثون أنه عندما يشعر الشخص بجاذبية الحب الرومانسي، تنجذب عيونهم إلى وجه الشخص الآخر. على الجانب الآخر، تجعل الشهوة الجنسية عيونهم تنطلق بسرعة إلى جسد الشخص.

يضعك دائما في المرتبة الأولى

هل لاحظتِ أنه يسمح لك دائمًا باختيار مكان العشاء أو يعرض عليك الذهاب معه لشراء ثيابه؟ هناك مصطلح لطيف يشير إلى ذلك - اسمه "الحب الوجداني" - وقد ربط بحث نُشر في مجلة علم النفس الأوروبية المستويات الأعلى منه بمستويات أعلى من الحب الرومانسي. هذه الأعمال الصغيرة غير الأنانية هي علامات على أن الرجل يقع في الحب وسوف يفعل أي شيء من أجلك.

عندما تضحكين يضحك

وجدت سلسلة من الدراسات لطلاب الجامعات في إحدى دراسات علم النفس التطوري أن الرجال يستخدمون الفكاهة لقياس اهتمام المرأة - فكلما ضحكتِ أكثر، كان أكثر اهتمامًا بها. ولكن حتى أكثر من ذلك؟ كلما ضحك الزوجان معًا ، زادت قوة الكيمياء بينهما. إذا كان كلاكما دائمًا في نوبة من الضحك ، فهذا يدل على أنكما تستمتعان بصحبة بعضكما البعض، وهذا أساس لعلاقة دائمة.

يكشف تفاصيل حميمة عن نفسه

يتم تضليل الناس عندما يسمعون كلمة "الحميمية " فهم يفكرون بأنها ترتبط بالجنس على الفور. الجنس هو أحد مكونات العلاقة الحميمة ، لكنه ليس كل العلاقة. بدلاً من ذلك ، تدور العلاقة الحميمة حول الكشف عن تلك التفاصيل التي لن تكشفها بالضرورة للآخرين. عندما يشاركك شريكك مخاوفه العميقة وأكبر تطلعاته معك، فإنه يظهر مستوى من الثقة.

قلبه يضاهي نبضات قلبك

عندما نشعر بالاتصال الروحي مع شخص ما، نحاول دون وعي تقليد الشخص الذي نتعامل معه. وجدت دراسة من جامعة كولورادو بولدر أنه عندما يجلس الأزواج معًا ، يبدأ معدل ضربات القلب والتنفس بشكل طبيعي في المزامنة - وإذا كان أحد الشركاء يتألم ، فإن لمس الآخر يمكن أن يوفر تخفيفًا طبيعيًا للألم.

علامات الحب عند الرجل بلغة الجسد

مؤشرات أكيدة على علامات الحب عند الرجل بلغة الجسد

اصبح أكثر تفاؤلاً مؤخرًا

وجدت دراسة ألمانية أجريت على 245 من الأزواج أن العلاقة السعيدة والمستقرة ساعدت الشباب على تقليل مستويات العصبية لديهم والتوقف عن القفز إلى أسوأ الاستنتاجات الممكنة. إذا كان شريكك يرى نصف الكوب ممتلئ مؤخرًا، فمن المحتمل أنه يشعر بالراحة والثقة في المستقبل معك.

يستثمر الكثير من الوقت في علاقتكما

وجد الباحثون "نموذجًا للاستثمار" يتنبأ بمدى ارتباط شخص ما بعلاقة ما. من المرجح أن يلتزم الناس بعلاقة ما إذا شعروا بالرضا عن شريكهم ، واعتقدوا أنها أفضل من أي بديل ، واعتبروا أنفسهم مستثمرين بالفعل. لا يبدو الأمر رومانسيًا جدًا عندما تضعه على هذا النحو، ولكن إذا كان شريكك يحاول قضاء بعض الوقت معك ، فيمكنك المراهنة على أنك نور حياته.

يميل إلى قول "نحن" في كل وقت

يميل الأزواج الأقوياء إلى التفكير في أنفسهم كجزء من وحدة، وليس كأفراد فقط. يبدأ ذلك بأن تسمع التحول لفظيًا من أنا إلى نحن التي تشير إلى العلاقة كشراكة. لا تقلقي - فهذا لا يعني أنه سيبدأ في قول "أوه ، نحن نحب القهوة!" ولكن واحدة من أكبر العلامات على وقوع الرجل في الحب هي أنه عندما يشارك القصص أو يناقش الخطط ، فهناك فرصة جيدة لأن تكوني جزءًا من الصورة.

يخرج من منطقة الراحة الخاصة به من أجلك

لن نشجعك على المحاولة وتغيير شخص ما ، لكن الأبحاث المنشورة في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي تظهر أن التغيير جزء طبيعي من العلاقات. عندما لا يزال الحب جديدًا ، من المرجح أن يستكشف الشركاء أجزاء جديدة من شخصياتهم وتجربة أشياء جديدة.

توقف عن التنظيف خلفه

قد يكون من المحبط أن شريكك قد توقف فجأة عن إزعاج إحضار أطباقه إلى المغسلة أو تعليق سترته، لكن اسمعينا جيداً: قد تكون هذه علامة جيدة. عندما نبدأ علاقة جدية، فإننا نقدم أفضل نسخة من أنفسنا. بمرور الوقت، ندع الشخص يرى حقيقتنا بدون تمثيل. قد يعني ذلك شيئًا بسيطًا مثل أن تكون أقل وعيًا بذاتك بشأن الفوضى أو حميمية مثل السماح لك برؤية الجانب المظلم من ماضيك.

أنتِ مغرمة به أيضاً

لحسن الحظ، سيدتي: من غير المرجح أن تمري بحالة حب غير متبادلة المشاعر. وجدت دراسة إسبانية نُشرت في المجلة الدولية لعلم النفس والعلاج النفسي أن النساء في الحب كن على الأرجح محبوبات أكثر من الرجال. طرح المؤلفون بعض النظريات - ربما تكون النساء أكثر انتقائية بشأن من يقولون إنهم يحبونه أو ربما يكون الرجال أكثر ميلًا للقول إنهم "واقعون في الحب" حتى عندما لا يشعر الشخص الآخر بذلك. لذلك إذا كنتِ تسألين نفسك عما إذا كان يبادلك الشعور وتحللين كل تحركاته بحثًا عن علامات وقوعه في الحب ، فهناك فرصة جيدة أن الإجابة هي "نعم".

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